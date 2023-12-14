T1／Cousins被爆來台只打半個月 雲豹球團：絕不希望他只打短期
NBA球星「表弟」DeMarcus Cousins傳將來台加盟T1聯盟台啤永豐雲豹，今（14）日有中國大陸媒體爆料相關合約細節，傳他只打半個月，底薪為20萬美元。對此《NOWnews》致電雲豹球團，雲豹營運長顏行書表示，NBA球員的合約複雜、牽扯到很多層面，Cousins有他時間和家庭上的顧慮，球隊這邊沒辦法透露所有細節，不過雙方目前談得很愉快，「他有一些個人的行程，我們都能尊重，還不到時間能夠公布」。
記者黃建霖/臺北報導
根據中國大陸《北青體育》記者宋翔報導，「根據消息源，前NBA球星Cousins與中國台北聯賽的台啤雲豹達成簽約協議。Cousins預計在2024年1月前往，但他目前計劃就打半個月，底薪是20萬美元，另外每場都有額外的1萬美元出場費」。
對於這樣的傳聞，顏行書直言無法回應對方的內容，但也做出回應：「其實像他們這種NBA等級的球員合約很複雜，薪資非常高，開出的條件也是五花八門。他有的他限制，我們也有我們的限制，我們是絕對不希望他只打短期，但真的不能透露。」
如果Cousins只打半個月，那其實就和來台灣打表演賽差不多，對於球隊發展來說未必有正面影響。顏行書說，因為目前還無法說太多，但也承諾「打得好當然繼續打」，以球隊的角度不希望他只是過客。
「這一類型的NBA球星我們從8、9月就開始接觸，他們有他們的顧慮，我們也在協調，看他們什麼時候來對球迷、對球隊的效益最大。」顏行書說，Cousins來台還需要辦手續和證件，要看到他上場最快也要一月。
T1聯盟洋將薪資為上限為2萬美元（約64萬新台幣），不過聯盟規章第15條第4點有提到，「如有不符合薪資規定之球員，球團須主動通報聯盟經審議通過方可簽屬合約。」也就是說像上賽季魔獸那樣特別的球員，可以用超過規則的薪資來簽，只要聯盟方面開會通過即可。