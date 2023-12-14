淨零又延長道路壽命2.5倍　本洲園區用轉爐石改善維新路

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工務局表示，這次維新路改善範圍自光明一巷至台17線，長約2公里，改善面積約為28,000平方公尺，維新路是岡山本洲產業園區及永安產業園區的聯外幹道，鄰近還有南科高雄（路竹）園區。
該路段產業運輸需求長年為重車行經輾壓，鋪面已逐漸老化損壞，為強化道路品質、延長使用年限，採用轉爐石搭配改質瀝青重新刨鋪改善路面，因轉爐石成分使其具有類似水泥的水化膠結特性，能與瀝青膠泥更加緊密結合，提升瀝青混凝土抗剝脫能力，讓使用轉爐石的道路較一般道路的壽命長2.5倍以上，也提升用路安全、降低維護成本及維修頻率，此外碳足跡也遠低於使用天然石粒料，達到節能減碳效益。
道工處也說，轉爐石是經由煉鋼廠轉爐冶煉產生的副產品，美國、日本、歐盟等世界國家均對轉爐石進行回收與資源化應用，大多用於道路與土木工程，過去「開採-製造-消費-拋棄」的產業模式已逐漸被「製造-使用-循環」的概念所取代，走向減少天然資源開採、物質循環利用的新經濟模式，未來將持續推動廢棄物資源化政策於道路工程，並配合工程會頒布「公共工程節能減碳檢核注意事項」，從工程生命週期各階段納入相關概念，進而創造出「環保」、「經濟」、「安全」的三贏局面。