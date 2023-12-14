謝盈萱看王淨劇本傻眼　瞬間被迫認老「該演她媽媽」

43歲金馬影后謝盈萱今（14）日出席鏡片代言記者會，從13歲國中時間近視開始，謝盈萱近視資歷已有30年，約莫2年前拍《人選之人—造浪者》，意識到自己有老花眼，謝盈萱提到2人的劇本字體大小天差地別，讓她已經接受初老的事實：「我裝作沒看見跟王淨年紀有差，可是看她的劇本跟妳的分別，瞬間就知道到該演她媽媽的時候。」
記者羅凌筠／台北報導
謝盈萱近視度數450、500，以前跟風覺得戴眼鏡好看，躲在被窩裡看漫畫弄到自己近視，問她戴眼鏡造成生活上什麼不便？她說：「眼睛容易乾，現在也不想雷射，我會怕。」被問到接吻會卡到眼鏡嗎？她說：「接吻眼鏡要拿下來吧，看得越不清楚越好。」因為容易流眼油，謝盈萱的保養之道就是晚上熱敷眼睛睡覺，幫助舒緩眼部。
謝盈萱的閨密軍團包括圈內好友嚴藝文，她笑說：「大家聊的都差不多，不是健檢就是老花、生理期會不會開始停了。」她透露已冒白髮、皮膚變乾燥，都是初老的症狀，被問到有沒有生子焦慮？她說：「照明年的工作排程有點困難，沒辦法懷孕10個月那種忙。」因為已經凍卵，她不著急，甚至覺得領養也是一個選項。
謝盈萱跨年夜迎44歲生日，安排老家彰化的父母上來台北一起吃飯，提到生日願望，她想完成劇本構思5年的短片，「至少把案子遞出去。」並給自己1個目標，在50歲前挑戰單人SOLO舞台劇，但她笑說40歲後才知道什麼叫作體力斷崖式下滑，不只斷崖還潛到海底，所以平常必備發泡錠、益生菌保養，唯有吃炸雞、喝可樂絕不割捨，「我需要發洩！」
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