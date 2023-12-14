特企／hoi!好好生活「台灣五嶽擴香系列」榮獲2023金點設計獎

耕耘台灣家居產業多年的特力集團，深知年輕族群對生活品質的要求與成家的渴望，於2018年成立hoi! 好好生活，以「家的練習生」自居，陪伴每一位顧客打造好生活，兼具好價格與好設計的品牌元素深受年輕族群的喜愛。受惠於集團為台灣最大貿易公司的採購優勢，hoi! 好好生活得以實惠的價格，提供消費者來自世界各地的優質家居選物；同時也在自有商品的研發上投注相當的心力與資源，提供消費者更多結合在地特色與台灣文化的商品。
本屆獲得最佳設計獎肯定的「台灣五嶽擴香系列」，便是由hoi! 好好生活一群熱愛生活的年輕設計團隊所主導。「台灣五嶽擴香系列」是以台灣著名五嶽(玉山、雪山、南湖大山、秀姑巒山、北大武山)為設計概念的獨特產品系列，五嶽不僅是台灣自然地理的重要象徵，也代表著台灣獨特的地域文化和豐富的生態資源。每一款擴香都經過精心研發，展現山嶽間的獨特香氣。如玉山擴香散發著高山杜鵑的芬芳，秀姑巒山則彷彿將人帶入竹林間空寂的香氣等；這些香氣透過擴香產品帶給消費者，使大眾在家中即能感受到五嶽山脈清新又神秘的氣味。
「台灣五嶽擴香系列」不僅著重於香氣的呈現，更在包裝設計上以精緻的插畫展現藝術的生命力。以山嶽輪廓、花卉和植物等特色，帶給消費者獨特而精美的視覺享受。此外，品名上亦帶入了原住民的對山嶽的稱呼，彰顯了台灣多元的文化特色。hoi! 好好生活團隊表示，「我們希望透過這個系列，將這些山林間的香氣帶入消費者的家中，讓人們在繁忙的現代生活中與大自然重新聯繫。期待大眾在生活中有多一點寧靜的探險，用感動來豐富每一個日子。」
「台灣五嶽擴香系列」目前於全台hoi! 好好生活11間門市與官方網站販售中。此系列將部分販售收益捐至台灣山林復育協會，以實際行動維護台灣山林的永續發展。
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