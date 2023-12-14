百人受害！網紅小玉賣「合成A片」海撈千萬 出庭鞠躬道歉求輕判
百萬YouTuber網紅小玉（朱玉宸、26歲），日前利用AI變臉技術DeepFake，將許多名人套用在日本女優身上，製作出成人影片，並以800元或1900元吸引網友加入會員，獲利達上千萬元，包括立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹等119人都成為受害者，地方法院審理後依個資法判處朱玉宸及其助理莊炘睿5年半、3年8月；高院今（14）日二審開庭，小玉在庭中向被害人鞠躬道歉，希望法官輕判，否則無法工作賠償被害人，全案將於12月28日宣判。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，小玉等人從網路下載女名人照片及影片，並擷取被害人臉部特徵，做出換臉影片素材，再利用DeepFake將其合成到日系女優色情片中，以此吸引大批網友加入會員，並依不同長度的影片收取相應金額；另外加入會員的網友，還可以透過聊天室舉辦的活動，選出下一名受害者。
去年4月本案首度開庭，新北地檢署依個資法、加重毀謗、妨害風化等罪起訴小玉等人，雖然小玉在法庭上當庭認罪，並向受害人道歉，但受害者之一的鄭家純完全無法接受，並在聲明中指出，若小玉跟被害人和解，將會影響刑度，縱使有再多的和解金，都無法彌補被害者所受到的傷害，且此案未來也會持續被報導，如果和解金曝光，恐會遭到更多有心人士嘲諷，這對受害者無疑是2次傷害。
新北地院一審法官審理後，怒斥小玉及其助理莊炘睿行為惡劣，但考量2人認罪並試圖和解，態度尚佳，故依個資法119罪判處小玉5年6月徒刑、得易科罰金198萬元，莊炘睿判3年8月、得易科罰金132萬元。
今天高院召開言詞辯論，小玉當庭向被害人鞠躬道歉，希望從輕量刑，但此舉遭多位被害人痛批毫無悔意，並強調一審量刑過輕，應從重量刑。