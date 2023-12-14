新北市明年度2131億元總預算 議會今統刪6.25億元通過
新北市議會今（14）日三讀通過新北市政府明年度總預算案單位預算案，經國民黨、民進黨及無黨三黨黨團協商後確認，將市府明年度2131億元總預算統刪新台幣6.25億元，除指定刪除新聞局運用媒體辦理政策宣導費用100萬元外，其他由市府自行調整，相關基金等附屬單位預算則預計明年初加開臨時會討論。
記者吳嘉億／新北報導
新北市議會民進黨團總召鄭宇恩表示，透過附帶決議約束市府施政品質，強調本次預算審查會議過程中可說是風風雨雨，希望市府能秉持照顧人民、出席民意代表為人民辦理的地方會勘、民眾反映建議爭取工程事項能應民代爭取核撥，要求市府局處首長及副市長能做承諾回應。
對此新北市副市長朱惕之回應，市府一定是依照相關的規定辦理，該作的會勘一定會做，對地方的建設也會依法辦理；新北市議長蔣根煌則請新聞局與各局處發新聞稿，不要與民代造成對立。
鄭宇恩指出，原本黨團意見是希望市府用於8000萬的政令宣導費用刪除20％，尤其過去一年來新聞局包含局長及副發言人多次有行政不中立、涉及黨政紛爭的發言，各局處也屢屢發文批評議員；雖然最後仍在國民黨強力護航與民進黨團極力主張，做出指定項目刪除100萬，希望給予市府警惕。
鄭宇恩最後提到，今日單位預算三讀通過，但明年初議會將召開臨時會繼續審議附屬單位預算，因時間落在總統大選後，屆時盼望新北市長侯友宜可以重回議會做補充報告。