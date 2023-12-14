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勞動部推大專青年預聘計畫助青年接軌職場企業補足人才

▲勞動部勞雲嘉南分署於台南文創產業園區舉辦大專青年預聘計畫說明會由分署長劉邦棟親自說明計畫內容（圖／記者張振興攝，2023,12,14）
▲勞動部勞雲嘉南分署於台南文創產業園區舉辦大專青年預聘計畫說明會由分署長劉邦棟親自說明計畫內容（圖／記者張振興攝，2023,12,14）

記者張振興/台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今(14)日於台南文創產業園區舉辦「大專青年預聘計畫」與「補助大專校院辦理就業學程計畫」實體與線上說明會，吸引超過150位大專校院及企業代表參與了解計畫內容，提供企業與青年補助，不只協助青年與職場接軌，也補足企業現今最不足的人才荒，達到雙贏局面。

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▲大專青年預聘計畫說明會與會來賓與分署長劉邦棟合影（圖／記者張振興攝，2023,12,14）
▲大專青年預聘計畫說明會與會來賓與分署長劉邦棟合影（圖／記者張振興攝，2023,12,14）
雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部因應國內重點產業人才缺口，同時解決大專青年缺乏工作經驗及尋職困難問題，推出大專青年預聘計畫與大專就業學程，由學校提供以就業為導向的訓練課程、企業提供實作的工作崗位訓練，共同培育符合企業所需的中階以上優秀技術人才，讓大專青年強化職場實務技術職能，協助大專青年畢業即就業，亦解決企業人才荒。


劉邦棟說明，只要企業提供符合5+2、5G、AI等國家重點產業的職缺，都可和轄區大專校院合作向雲嘉南分署提出計畫申請，每訓練1名本國籍畢業前一年在校生，將補助企業訓練費最長12個月，最高每人補助7.2萬元，學校端也可獲得最高80萬元的計畫補助；另學生於畢業後以全時工作留任企業滿30天，可申請1次性獎勵金1萬元。

▲大專青年預聘與就業學程計畫由學校提供以就業為導向的訓練課程、企業提供工作崗位訓練，共同培育中階以上技術人才，協助青年畢業即就業（圖／雲嘉南分署提供）
▲大專青年預聘與就業學程計畫由學校提供以就業為導向的訓練課程、企業提供工作崗位訓練，共同培育中階以上技術人才，協助青年畢業即就業（圖／雲嘉南分署提供）
雲嘉南分署今(112)年度已與13校、101家事業單位合作，推出47個涵蓋醫療保健、數位資訊等多個領域學程，包括奇美醫院、杏一醫療、三星科技、全一電子、涵碧樓等知名企業提供近1400個工作崗位訓練職缺，希望透過勞動部、學校及企業三方合作，讓青年習得所需技能，補足企業用人需求。

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