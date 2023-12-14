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病床從基隆關到鵝鑾鼻！蘇清泉痛罵健保「王八蛋」　0.9是塞牙縫

▲國民黨不分區立委候選人蘇清泉痛罵政府偷錢，健保點值0.9也只夠「塞牙縫」。（圖／記者林志怡攝，2023.12.14）
▲國民黨不分區立委候選人蘇清泉痛罵政府偷錢，健保點值0.9也只夠「塞牙縫」。（圖／記者林志怡攝，2023.12.14）

記者林志怡／台北報導

國民黨不分區立委候選人蘇清泉今（14）日代表國民黨總統候選人侯友宜出席「2023投資健康 接軌國際」論壇，並提出侯陣營的6項重要健康政見，並特別強調，想改善整個醫療職業環境，首要之務就是提高台灣對醫療照護的投資，但也大罵現行健保點值作為是「王八蛋」，即使補到0.9也只是「塞個牙縫」。

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蘇清泉於會中提出6項侯陣營的重要健康政見，包括「推動健康投資」、「為醫護人員加薪」、「推動智能照護」、「推動遠距醫療」、「重視預防保健」等，並強調「沒有投資，哪來的永續」，尤其台灣稅賦連6年超徵，今年更上看4000億，卻始終忽視醫療投資，足見財政規劃、預算編列有其不當之處。

針對健保與醫護薪資方面，蘇清泉表示，醫護人員天天在第一線「拚生死」，應值得大家的鼓勵與尊敬，尤其過去3年疫情間，醫護人員在最前線有太多不確定性，但醫護人員仍全心投入、團結一致，從清零到共存，攜手抗疫，原本在疫情間還有拿到專款、可以硬撐，但現在全都沒有了。

蘇清泉指出，疫情後台灣照護體系面臨嚴峻考驗，缺人、缺藥、缺健康投資，但總歸都與「薪水太低」有關，政府對健康投資不足是最糟糕的事情，醫護人員極度疲憊之下，就會出現「離職休息」的情況，比如先前有許多放射檢驗師離職，過了半年、休息夠了之後，人力才慢慢回補。

然而，蘇清泉提到，疫情後新冠肺炎與流感費用回歸健保給付，也因此健保點值大跌為0.76，雖政府說要回補到0.9，但他大罵「王八蛋」、「0.95都不夠，要1.0！德國就是1.0，不是這樣幹的！」他也怒批，今年的健保點值變得亂七八糟，補到0.9就是「塞個牙縫」。

蘇清泉指出， 台灣的醫療可近性一直都維持在高水平，但現在台灣的平均壽命已經不比日韓，且醫院因為醫護人力的短缺，陷入嚴重的惡性循環，為了嚴格管控醫療費用，「醫院都在關病床，從基隆關到鵝鑾鼻，像話嗎？」所有的醫師、護理人員是最重要的，但還有14個相關醫事人員都要照顧。

此外，蘇清泉也指控，原本依據法規，100%的健保費中，政府法定要負擔36%，但現在政府才付32%，「政府在騙百姓的錢、政府在偷百姓的錢，政府在搶百姓的錢」，32%以外，68%全部都是雇主、百姓在付，即使民眾想要也要不回來。

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