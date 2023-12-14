病床從基隆關到鵝鑾鼻！蘇清泉痛罵健保「王八蛋」　0.9是塞牙縫

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對健保與醫護薪資方面，蘇清泉表示，醫護人員天天在第一線「拚生死」，應值得大家的鼓勵與尊敬，尤其過去3年疫情間，醫護人員在最前線有太多不確定性，但醫護人員仍全心投入、團結一致，從清零到共存，攜手抗疫，原本在疫情間還有拿到專款、可以硬撐，但現在全都沒有了。
蘇清泉指出，疫情後台灣照護體系面臨嚴峻考驗，缺人、缺藥、缺健康投資，但總歸都與「薪水太低」有關，政府對健康投資不足是最糟糕的事情，醫護人員極度疲憊之下，就會出現「離職休息」的情況，比如先前有許多放射檢驗師離職，過了半年、休息夠了之後，人力才慢慢回補。
然而，蘇清泉提到，疫情後新冠肺炎與流感費用回歸健保給付，也因此健保點值大跌為0.76，雖政府說要回補到0.9，但他大罵「王八蛋」、「0.95都不夠，要1.0！德國就是1.0，不是這樣幹的！」他也怒批，今年的健保點值變得亂七八糟，補到0.9就是「塞個牙縫」。
蘇清泉指出， 台灣的醫療可近性一直都維持在高水平，但現在台灣的平均壽命已經不比日韓，且醫院因為醫護人力的短缺，陷入嚴重的惡性循環，為了嚴格管控醫療費用，「醫院都在關病床，從基隆關到鵝鑾鼻，像話嗎？」所有的醫師、護理人員是最重要的，但還有14個相關醫事人員都要照顧。
此外，蘇清泉也指控，原本依據法規，100%的健保費中，政府法定要負擔36%，但現在政府才付32%，「政府在騙百姓的錢、政府在偷百姓的錢，政府在搶百姓的錢」，32%以外，68%全部都是雇主、百姓在付，即使民眾想要也要不回來。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。