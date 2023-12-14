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虎斑貓撿回流浪貓！臉貼臉「顏值100%複製」　飼主傻：搞婚外情？

▲一名飼主養了兩隻白底虎斑貓，名叫有米跟多來米，兩人根本沒有血緣關係，但是卻長得非常相像。（圖/小紅書＠米米子和米崽）
▲一名飼主養了兩隻白底虎斑貓，名叫有米跟多來米，兩人根本沒有血緣關係，但是卻長得非常相像。（圖/小紅書＠米米子和米崽）

記者張嘉哲/綜合報導

這不是親生的要確定欸！一名網友家中飼養的白底虎斑貓日前帶回一隻小奶貓，結果飼主一看除了大小之外，這隻被帶回的小奶貓根本幾乎跟自己養的白底虎斑貓長得一模一樣，但實際上兩隻貓咪根本就沒有任何的血緣關係，連飼主都感到非常驚訝。

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小紅書一名用戶「米米子和米崽」家中養了兩隻白底虎斑貓，經常都會在上面更新家裡兩隻可愛貓貓的生活日常，其中一隻4歲的公貓叫做「有米」，結果有一次有米去外面帶回一隻小貓叫做「多來米」，沒想到飼主一看，有米跟多來米的長相根本幾乎一樣，但是多來米根本不是有米所親生的。

▲多米帶回來的貓咪「多來米」跟自己長得非常像，但兩人卻是完全沒有血緣關係，臉貼臉真的有父子臉啊！（圖/小紅書＠米米子和米崽）
▲多米帶回來的貓咪「多來米」跟自己長得非常像，但兩人卻是完全沒有血緣關係，臉貼臉真的有父子臉啊！（圖/小紅書＠米米子和米崽）
這也因此讓有米跟多來米的照片在社群上瘋傳，不少愛貓人士紛紛驚訝的說「小貓咪......真的不是有米生的嗎？」、「這個公貓去外面搞婚外情吧！要確定不是偷生的捏」、「好誇張！不敢相信兩隻貓咪沒有血緣關係」。

事實上，過去該飼主還有養另一隻貓咪叫做「小小米」，他就是有米的親生小孩，是一隻可愛的小母貓，長相還更像爸爸有米，不過後來在去年10月29日因為生病離世，只活了1歲半；如今有米又去帶來可愛的多來米陪伴飼主，也被該飼主在社群自介寫下「你們是小小米留給我最珍貴的禮物」。

▲可愛的有米跟多來米日常照片，完全是一個模子印出來的長相。（圖/小紅書＠米米子和米崽）
▲可愛的有米跟多來米日常照片，完全是一個模子印出來的長相。（圖/小紅書＠米米子和米崽）
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