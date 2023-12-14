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水產加工發展藍圖！水產試驗所辦水產加值打樣及多元易食研發

▲農業部水產試驗所舉辦水產加值打樣教育訓練及多元易食研發推廣成果展活動。(圖／記者黃守作攝，2023.12.14)
▲農業部水產試驗所舉辦水產加值打樣教育訓練及多元易食研發推廣成果展活動。(圖／記者黃守作攝，2023.12.14)

記者黃守作／高雄報導

農業部水產試驗所於今(14)日，在高雄市前鎮區前鎮漁港，農業部漁業署漁業廣播電台會議中心，舉辦水產加值打樣教育訓練及多元易食研發推廣成果展活動，期能與漁民對話攜手打樣，深化水試所與漁民共同合作，共建水產加工的未來藍圖。

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▲水產試驗所舉辦水產加值打樣教育訓練及多元易食研發推廣成果展活動，由水產試驗所所長張錦宜(右2)主持。(圖／記者黃守作攝，2023.12.14)
▲水產試驗所舉辦水產加值打樣教育訓練及多元易食研發推廣成果展活動，由水產試驗所所長張錦宜(右2)主持。(圖／記者黃守作攝，2023.12.14)
水產試驗所水產加值打樣教育訓練及多元易食研發推廣成果展活動，是由水產試驗所所長張錦宜主持，有來自全國各地養殖漁業的專業人員和漁民，以及該所技術服務組組長蔡惠萍、水產加工組組長蔡慧君、水產加值打樣中心專員杜中菁、技術員陳威宇、林禹承、王庭玫等人與會。

▲農業部水產試驗所所長張錦宜致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.12.14)
▲農業部水產試驗所所長張錦宜致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.12.14)

水產試驗所所長張錦宜表示，水產試驗所為落實農業部農產品初級加工一元化政策，於110年12月1日在沿近海漁業生物研究中心，創立全國首座水產加值打樣中心，積極推動水產品初級加工場管理制度，協助輔導漁民或漁民團體從事漁業初級加工，迄今(112)年11月底止，已提供258人次諮詢服務，完成218件水產加工品打樣服務，估計創造新台幣500多萬元產值，成果豐碩，並協助漁民將在地優良水產品，開發為初級加工品。

▲水產試驗所展示水產加值打樣多元易食研發推廣成果。(圖／記者黃守作攝，2023.12.14)
▲水產試驗所展示水產加值打樣多元易食研發推廣成果。(圖／記者黃守作攝，2023.12.14)
張錦宜說，該所為使漁民及漁民團體深入瞭解水產加值打樣的情形，並投入水產初級加工產業，此次活動內容包含，水產加值打樣中心之介紹，透過多媒體展示及現場導覽，詳細介紹打樣中心的輔導項目、設備，以及輔導成果，並邀請該所水產加值打樣中心所輔導之漁民或漁民團體，如飛洋水產公司執行長張家昇、魚的家生物科技公司執行長楊修瑋，以及鹽水翁合作魚場執行長翁金木，到場現身說法，分享打樣心得，以及商品化經驗，讓有意從事水產品加工發展之漁民，作為標竿學習的對象。

張錦宜指出，隨著社會型態改變，消費者追求多樣化產品，因此該所水產加工組亦藉由此次活動，以簡報及成品展示在多元易食加工技術的成果，藉此將技術推廣產業，落實研發成果商品化之目的，期共同推動我國水產產業之發展。
 

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