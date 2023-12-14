水產加工發展藍圖！水產試驗所辦水產加值打樣及多元易食研發

我是廣告 請繼續往下閱讀
水產試驗所所長張錦宜表示，水產試驗所為落實農業部農產品初級加工一元化政策，於110年12月1日在沿近海漁業生物研究中心，創立全國首座水產加值打樣中心，積極推動水產品初級加工場管理制度，協助輔導漁民或漁民團體從事漁業初級加工，迄今(112)年11月底止，已提供258人次諮詢服務，完成218件水產加工品打樣服務，估計創造新台幣500多萬元產值，成果豐碩，並協助漁民將在地優良水產品，開發為初級加工品。
張錦宜說，該所為使漁民及漁民團體深入瞭解水產加值打樣的情形，並投入水產初級加工產業，此次活動內容包含，水產加值打樣中心之介紹，透過多媒體展示及現場導覽，詳細介紹打樣中心的輔導項目、設備，以及輔導成果，並邀請該所水產加值打樣中心所輔導之漁民或漁民團體，如飛洋水產公司執行長張家昇、魚的家生物科技公司執行長楊修瑋，以及鹽水翁合作魚場執行長翁金木，到場現身說法，分享打樣心得，以及商品化經驗，讓有意從事水產品加工發展之漁民，作為標竿學習的對象。
張錦宜指出，隨著社會型態改變，消費者追求多樣化產品，因此該所水產加工組亦藉由此次活動，以簡報及成品展示在多元易食加工技術的成果，藉此將技術推廣產業，落實研發成果商品化之目的，期共同推動我國水產產業之發展。