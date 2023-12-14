台南市社宅興辦戶數逾八千戶 黃偉哲：未來仍持續推動社宅政策

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內政部於行政院會報告「推動社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施」，包含透過整體開發區、專案開發等多元方式，穩定布局全國社會住宅用地取得機制。台南市長黃偉哲表示，目前興建中及規劃中社會住宅興辦戶數逾8千多戶，已超過行政院111年核定「社會住宅興辦計畫(第二次修正)」目標戶數7千戶，成效良好。此外，南市府為長期社宅政策推動，仍持續協同中央盤點增加儲備基地選址，因此樂見內政部積極確立用地取得方式。
都發局長徐中強指出，社會住宅政策首要考量長遠推動可行性，因此台南市社會住宅採取多元興辦方式取得，以達成財務健全及永續經營目標。除持續採取公辦都更方式增加社會住宅供給，為穩定長期社宅用地供給，全市已有多處推動中整體開發區於都市計畫階段納入社宅用地需求考量，都發局並持續向內政部溝通協調方案，以確保整體開發區順利推動。
都發局說明，除社會住宅布建規劃，目前同步推動租金補貼及社會住宅包租代管計畫亦提供大眾立即且實際居住協助資源。其中租金補貼核定戶數逐年攀升，「111年300億元中央擴大租金補貼專案計畫」計核定21328件，今年度開辦目前申請件數已逾4.7萬件。另外有關社會住宅包租代管成效，第3期計畫1600戶執行率逾95%，第4期並於11月開辦。未來，市府持續攜手中央及民間，照顧市民朋友居住需求。