北中兩大文創聯手《臺北文創天空創意節》串起城市間創意生機

由臺北文創主辦、左腦創意統籌規劃的2023《臺北文創天空創意節》，今(12/14)日在臺中驛鐵道文化園區、國立中山大學共同協力之下移師臺中，即起至明年1月7日在舊臺中火車站旁廣場進行為期25天的展覽。現場將展出2023《臺北文創天空創意節》優選作品：《你做了什麼顏色的白日夢》、《射線景觀》、和10組好點子獎創意提案。民眾只要在《你做了什麼顏色的白日夢》網頁輸入夢想或願望上傳雲端，造型可愛的「夢怪」就會透過不同顏色的燈光、煙霧和泡泡，將分析結果回饋給夢的主人；而由一根根毛線和馬達滑輪組成的《射線景觀》，則運用空氣浮力維持螢光毛線的持續運動，讓人從作品互動中認識流體力學的奧妙。
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臺北文創總經理劉麗惠表示，今年是天空創意節首度移展到臺中，這是一次非常難得的跨城市文創交流，也是北、中兩大文創BOT案–臺北文創和臺中驛首度攜手合作，強強聯手串起兩座城市之間的創意生機。「人工智慧和先進科技正在改變創意設計的思維，越來越多創作者借重科技或科學，為創意作品的互動體驗創造出全新的感動，而觀眾也可以透過創新科技，更深刻感受藝術家透過作品所要傳達的訊息。2023《臺北文創天空創意節》評選出的兩組優選作品就分別應用了數位科技、和科學原理，為觀眾帶來更多新奇有趣的互動體驗。」
2023臺北文創天空創意節以「末未之間 ARE ERA」為徵件主題，號召不同領域的創作者一起把握時代衝擊下的創作轉機，把對未來的想像與憧憬用作品呈現出來。共有189件各類型創意提案報名參賽，最終由科技藝術團隊「穀米機工」以作品《你做了什麼顏色的白日夢》勇奪「潛力新銳」組優選，獲得120萬製作費；新銳藝術家邱馳鑽研數年才完成的大型空氣動力裝置《射線景觀》，則摘下「實驗新秀」組優選，獲得60萬製作費，並於10月26日至11月26日率先在臺北文創展出，32天吸引超過14萬人次參與，創下歷屆新高。
「很高興臺北文創天空創意節以臺中驛做為跨進中部地區的首站。」臺中驛鐵道文化園區副總經理林宛玄表示，從曾經的中部交通樞紐到現在的文創基地，臺中驛的百年歷史，很巧合地呼應了2023《臺北文創天空創意節》徵件主題「末未之間 ARE ERA」，「當2016年運務移至新站後，臺中驛不再有熙來攘往的乘車人潮，眼看就要進入終『末』；但這幾年我們透過保溫計畫、引進創意場域元素等種種努力，重新將人們帶回這裡，一起走向『未』來，相信經過這次展覽交流之後，未來的臺中文創生命力更加活躍！」。
科技X藝術｜穀米機工以創意編程豐富互動聲光體驗
「潛力新銳組」優選作品《你做了什麼顏色的白日夢》，由四個自遙遠宇宙來到地球的四個「夢怪」- 飛寶、穿穿、心仔、和阿念所組成，他們以夢為媒介，帶領大家看見自我的渴望。只要手機掃描QR CODE，網頁點選並輸入自己的夢境，夢怪就會開始施展超能力進行雲端分析，然後從144種燈光顏色中找到屬於這個夢境的色彩，搭配煙霧、或五彩泡泡回饋給體驗者。
這件大型互動裝置結合了視覺藝術和流行音樂創作，以豐富藝術裝置聲光表現形式的大膽嘗試。作品利用利用創意編程(Creative Coding)，將藝術設計、流行音樂創作、電機工程整合起來，並請到2017天空創意節優選得主紀柏豪的「融聲創意」、和新生代音樂人黃于庭一起共創主題曲What are you dreaming of ( https://reurl.cc/NyOO1p )。隨著每一次夢境分析完成的同時啟動放送，而且每座夢怪負責的伴奏樂器各不相同，從吉他、鼓、合成器、到貝斯，四座夢怪可以在編程控制下，毫無時間差的完成合奏。
「這對我們來說就是一次夢想成真的體驗，很開心這件作品能獲得如此豐富的回饋，特別是親子族群對音樂設計和滿天泡泡的熱烈反應實在讓人感動。」創作團隊穀米機工創辦人凌宗廷表示，《你做了什麼顏色的白日夢》在臺北展出時，成功收集到3萬多個白日夢，有人想要住在海島的小房子裡進行各式各樣的創作；有人想睡到自然醒，每天吃吃喝喝不用錢；更有人想變成一尾大鯨魚，自由自在的在大海中徜徉，有了這些溫暖的分享，讓團隊更加期待接下來在臺中的展出，「這也是我們的一次嘗試將藝術與音樂帶到不同的城市，與不同背景的人們分享夢想和創意。」
科學X藝術｜《射線景觀》在科技和自然的交會處尋找新生
「實驗新秀組」優選作品《射線景觀》，是新銳藝術家邱馳在流體力學的基礎上，在純白如未來實驗室的圓頂溫室裡，形塑出類似一棵樹的微觀生態環境。裝置主體由多個射線模組組成的裝置，當馬達高速旋轉達到臨界速度(或稱起飛速度時)，懸掛其上的螢光毛線就會從滑輪狀態進入空氣升力狀態，開始產生有機且持續變化的運動軌跡，就像是風吹過時造成的樹葉擾動，呈現出媲美自然界的生命張力和活力，在視覺體驗之外，更鼓勵觀眾 透過觸碰，體驗看似銳利、實則柔軟的毛線所帶來的不同感官體驗。
邱馳表示，《射線景觀》在臺北展出時，他從觀眾與作品的對話中收穫了許多啟發和靈感，「他們先用視覺與作品接觸，猜想那毛線是什麼：帶電的、堅硬的、發光的等等。接著當他們觸摸到毛線時，充滿詫異與驚喜，像是經歷了一場溫柔的惡作劇。」觀眾天真的反應帶領邱馳從全新的視角去觀看自己的作品，「臺中驛有來自五湖四海的旅人，我期待更多元的視角能為射線景觀帶來更茂盛的生命力。」
2023天空創意節臺中特展 用創意陪大家跨年
《臺北文創天空創意節》自2015年開辦，今年邁入第七屆，是目前國內最具實驗性的創意人才扶植平臺，累積超過1,300件創意提案報名參賽，優選團隊從這座舞臺出發，在實踐創意的路上築夢踏實。2016年榮獲百萬優選的「彡苗空間實驗」在天空創意節首度亮相就一鳴驚人，獲獎作品《XYZ嬉遊中-城市搖擺》接連榮獲德國設計獎、臺北設計獎、臺灣室內設計TID大獎等肯定，團隊也在活動結束後正式成立「彡苗空間實驗」公司，在許多國內外策展中大放異彩。歷屆優選者如紀柏豪(2017)、林經堯(2018)、黑青團隊(2019)、噪咖藝術(2021)等，也都已在創意設計界獨當一面。
2023《臺北文創天空創意節》臺中特展即起至明年1月7日，在臺中驛鐵道文創園區舊臺中火車站旁廣場展出，周邊還有2023臺中耶誕嘉年華、及週末聖誕派對等活動同時舉辦，用創意和浪漫陪中部的民眾共度耶誕節和跨年。
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