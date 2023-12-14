周海媚遭惡整！父擅自代她報名港姐選美　「天仙容貌」竟止步15強

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周海媚當時還是青澀少女，對穿高跟鞋根本一竅不通，參加選美要學美姿美儀，她就回家頭頂書本，穿高跟鞋走路，「很慘的，腳都腫起來。」不過周海媚的活潑不受評審青睞，止步15強就淘汰了，然而命運這種事很難說，拿下后冠的謝寧反而曇花一現，拍完《絕代雙驕》、《邊城浪子》沒多久退出演藝圈，現任職於香港電台。
周海媚相貌出眾，具有滿清貴族鑲白旗的血統，周海媚提到她的祖先是滿族人，在廣州是五品官縣令，廣東有一個村叫作「周家村」，裡面全住滿族人，周海媚來自女真族最大一支「瓜爾佳氏」，奶奶說她的滿族名字是馬爾塔塔，清朝許多妃子出於這個姓氏，後人胡茵夢、關之琳都是美女代表。
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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