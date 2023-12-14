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周海媚遭惡整！父擅自代她報名港姐選美　「天仙容貌」竟止步15強

▲周海媚遭父親惡整，擅自代她報名港姐選美比賽。（圖／翻攝TVB）
▲周海媚遭父親惡整，擅自代她報名港姐選美比賽。（圖／翻攝TVB）

記者羅凌筠／綜合報導

港星周海媚演活金庸筆下的《倚天屠龍記》女魔頭「周芷若」，是不少武俠小說迷的女神，周海媚11日因病不治，享年57歲。她的出道經歷非常傳奇，算是一路誤打誤撞，懵懂闖進演藝圈，1985年她在爸爸擅自報名之下，參加港姐選美，止步15強，然而天仙般的美貌受到關注，被電視台TVB相中簽約，開啟璀璨星途。

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如果把出道契機總歸一句話，周海媚笑說是「我爸整我囉」，雖然她的氣質溫柔婉約，又有一雙水汪汪大眼睛，但其實個性很男孩子氣，爸爸覺得她長到18歲，該學怎麼樣當個淑女，所以自己去TVB拿報名表填資料，幫她報名選美，「他覺得一個女孩子18歲，是個寶貴的階段，所以他想要我有些特別的經歷。」

▲周海媚初次學穿高跟鞋，走路走到腳腫起來。（圖／翻攝TVB）
▲周海媚初次學穿高跟鞋，走路走到腳腫起來。（圖／翻攝TVB）
▲周海媚近期貼出當年劇照，問粉絲喜歡她的哪個角色。（圖／翻攝周海媚抖音）
▲周海媚《倚天屠龍記》的「周芷若」一角倩影留傳。（圖／翻攝周海媚抖音）
周海媚當時還是青澀少女，對穿高跟鞋根本一竅不通，參加選美要學美姿美儀，她就回家頭頂書本，穿高跟鞋走路，「很慘的，腳都腫起來。」不過周海媚的活潑不受評審青睞，止步15強就淘汰了，然而命運這種事很難說，拿下后冠的謝寧反而曇花一現，拍完《絕代雙驕》、《邊城浪子》沒多久退出演藝圈，現任職於香港電台。

▲周海媚參選港姐當年由謝寧奪冠。（圖／翻攝TVB）
▲周海媚參選港姐當年由謝寧奪冠。（圖／翻攝TVB）
周海媚相貌出眾，具有滿清貴族鑲白旗的血統，周海媚提到她的祖先是滿族人，在廣州是五品官縣令，廣東有一個村叫作「周家村」，裡面全住滿族人，周海媚來自女真族最大一支「瓜爾佳氏」，奶奶說她的滿族名字是馬爾塔塔，清朝許多妃子出於這個姓氏，後人胡茵夢、關之琳都是美女代表。

▲周海媚57歲香消玉殞。（圖／翻攝自周海媚微博）
▲周海媚57歲香消玉殞。（圖／翻攝自周海媚微博）

▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
▲周海媚辭世。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
周海媚小檔案

年齡：57歲

綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神

出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道

感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手

代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》

近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓

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