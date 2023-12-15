雙金影后謝盈萱搶先戴數位多屏時代新鏡片　視覺順暢不卡卡

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有鑑於用眼習慣的改變，德國蔡司推出了全面升級的蔡司智銳鏡片系列，全系列搭載了升級版的蔡司SmartView 2.0技術，其中一項技術是透過業界創新「智能動態光學」的3D物體空間模擬優化鏡片設計，讓眼鏡配戴者擁有清晰、銳利、寬廣和舒適的視覺，輔助雙眼因應任何距離和方向的視覺任務，滿足雙眼視線游移在不同屏幕過程中，能從數位行動裝置和生活周遭環境間順暢切換，為眼鏡族提供數位多屏生活型態下良好的視覺品質。
除了智能動態光學之外，蔡司智銳鏡片系列另一個劃時代技術為「眼齡優化專屬訂製」，過往鏡片設計所有年齡都僅有相同的平衡視覺區，而升級版蔡司智銳鏡片根據現今視覺行為需求，依不同年齡，提供個人化最佳視覺區域，運用IA蔡司人工智慧增強技術，將個別配戴者的數據與特定年齡族群的1,250萬個視覺行為數據進行匹配，打造出適合6-50歲以上所有年齡層的最「視」個人化鏡片系列。
身為代言人的謝盈萱指出：「自己從小就有近視，是資深眼鏡族了。然而最近突然發現，自己連化妝品的小字、劇本的字都看不清楚了。不是才要迎接44歲，竟然就有老花眼的問題，可能是因為平常除了要讀劇本、看看書，還會滑手機、平板，所以眼睛比以往還要更容易感到疲累，偶爾視線轉換時還會看不清楚。」提早老化的眼睛，讓她感到措手不及。
謝盈萱也分享：「以往為了省錢，挑選眼鏡總是以CP值為主，但戴上蔡司智銳多焦點鏡片後，才驚呼My GOD！差別真的有夠大。不僅視覺品質大幅提升，任何距離與方向的視線游移更是切換自如、順暢不卡頓。難怪會說它是屬於這個（數位多屏）時代的鏡片」她也提醒大眾，除了挑選符合自己年齡及眼睛條件的眼鏡之外，在使用3C產品或長時間近距離用眼也要適時休息，畢竟眼睛是靈魂之窗，得要好好重視。
歡慶全面升級上市，活動期間：2024/1/1-2/29只要至蔡司全台授權眼鏡店選配「蔡司智銳鏡片全系列」乙副，即能擁有蔡司磁吸式手機卡套支架一個。活動詳情請見