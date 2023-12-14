參山攜手大毅老爺 推「喔熊」主題房體驗五感驚喜

參山國家風景區管理處推動國旅不遺餘力，與台中大毅老爺行旅策略結盟，推出融入參山特色的主題套房專案，以台灣觀光代言熊「喔熊」打造的兼具童趣及參山風格客房，提供旅人用五感感受參山的驚喜與美好。此外，大毅老爺行旅延續品牌「FUN樂趣」特色，邀請藝術家啟動玩心，在各樓層展出彩筆下旅遊作品，提供旅人探訪台中城市風情。
記者金武鳯/台中報導
交通部觀光署參山風景區處長曹忠猷，今天與台中大毅老爺行旅總經理蔣大雄，共同發表合作主題「Have Fun !社員旅行FUN提案」，推出「參日盛宴-慢旅」、「參日盛宴-薈聚」兩款主題房，並結合「參山遊旅人限定住房專案」，每房3,888元起，即日起開放預訂入住，入住再贈送限定伴手禮包，讓旅人可以完整體驗從城市到山林風景區的參山好風味。
曹忠猷表示，入住主題房的旅客還能體驗新竹十二寮時光村結合在地物產東方美人茶及椪柑所推出的洗沐用品，讓洗澡成為一場走入參山的沉浸式體驗，沐浴在山林果樹的香氣中。至於贈送的伴手禮包，包含新竹大山北月的橘子氣泡水，與苗栗三義舊山線鐵道自行車合作的乖乖、南投炭之癮Tea Addict的焙香烏龍茶、台中蜜友冰棒的蜂蜜檸檬乾以及台中元明商店的喔熊聯名桂花釀太陽餅等。
至於大毅老爺行旅延續品牌「FUN樂趣」特色，本次邀請插畫家aminwu、羊毛氈創作者tigermilk王荷瑄、知名子系設計工作室、善用鏡頭搜奇的王貞棋Nick攝影師等人，透過作品與老爺社員們共同啟動玩心、放大感知力，讓旅行成為日常生活的一種美好常態。
蔣大雄表示，這項策展即日起展至明年8月底，從作品中可以窺探到創作人日常解憂放鬆場景、秘密基地或無名私房景點，讓旅人們也可以按圖索驥，探索不一樣的台中城市遊程。