特企／《楓之谷M》亥雷普劍士阿戴爾初登場！孝琳演唱NOBLESSE

本次改版新增的職業「阿戴爾」是格蘭帝斯的亥雷普種族，「阿戴爾」是一位榮譽騎士，但由於某種原因被幽禁在亞空間，經過許久歲月後，在聽到一名少年超越次元的懇切祈禱下被召喚到現實中。「阿戴爾」擅長使用創造用魔力構成的乙太之劍作為武器使用，攻擊方式會將意志賦予於劍上，無須握在手中即可自由運用技能。全新職業的推出，官方也祭出一系列專屬成長活動，玩家透過限時的燃燒活動，於活動期間達成到140等之前升1級可以追加提升2等級，另外搭配指定等級就會贈送各種豐富的遊戲內道具，都可以讓玩家在冒險的旅途進展得更加順利。
此外，為紀念全新職業「阿戴爾」推出，官方特別精心製作阿戴爾專屬OST「NOBLESSE」，由韓國著名歌手孝琳進行演唱。官方表示，孝琳不久前宣佈以傳奇小分隊SISTAR 19的身份將在明年1月回歸韓國歌謠界，在正式回歸前，率先透過孝琳以渾厚的美聲演唱「NOBLESSE」，透過優美的旋律以充極具爆發性的歌唱實力，將歌曲完美展現，並且提前向全球的粉絲們打招呼。藉由「NOBLESSE」歌詞內容，希望可以帶給玩家們感受到「阿戴爾」回應君主傑隆的呼喚並決定守護他的故事，相信透過音樂，更能夠深切地聆聽到「阿戴爾」真實的心聲。
除此之外，在官方社群活動中於12月14日至12月24日，凡是在粉絲團活動期間留下對於聆聽完歌曲的感想或是創建阿戴爾角色的截圖及評價，就有機會獲得孝琳簽名或是水晶等獎勵。想知道更多相關活動消息後續消息，可至《楓之谷M》官方粉絲團查詢。
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