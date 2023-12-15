2023國際金旅獎贏家出爐　北歐、西歐及非洲三獎全勝

我是廣告 請繼續往下閱讀

2023台北冬季旅展國際金旅獎限定優惠

1. 北歐極光行程(3/16、3/23)

2. 中西歐多洛米堤行程(7/13)

3. 北非突尼西亞行程(3/31)

以上得獎產品於旅展期間，皆可適用兩人成行，每人折抵新台幣一萬元的活動優惠。(優惠活動不得與其他優惠合併使用)

百夫長旅行社