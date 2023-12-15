2023國際金旅獎贏家出爐　北歐、西歐及非洲三獎全勝

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極光行程本來就應該入住極圈內，連續入住九晚讓您有更高的機會發現極光女神的蹤跡。獨特的薩米文化與極地博物館，都是讓旅者更加深入瞭解極地的人文與文化。特別安排精靈峽灣遊船，讓您對挪威的峽灣之美難以忘懷。獨特的冰旅館體驗以及羅浮敦漁屋的住宿，絕對是全市場最深度發現羅浮敦之美的產品，也獲得評審團一致肯定。
中西歐組金旅獎 Dolomiti夢開始的地方 多洛米堤絕美秘境12日
中西歐組是本次金旅獎競爭最激烈的區域，多洛米提的行程絕對是含金量最高的內容，讓台灣的消費者重新發現阿爾卑斯山之美。多洛米堤山又有著世界上最美山群的美稱，帶您輕健行於多洛米堤山區、彩虹湖、女王山城、冰河景觀公路…絕對讓您重新定義阿爾卑斯山區之美。結合義大利、奧地利與拉迪諾的獨特組合，發展出最豐富多元的美食饗宴，特別安排景觀餐廳，讓您有彷彿仙境的用餐體驗。連續入住四晚多洛米堤、精選新加坡航空豪經艙，歐洲旅遊本該如此。
非洲組優旅選 突尼西亞三部曲 藍白小鎮、柏柏怪建築、狂野撒哈啦11日
品保協會鼓勵業界具有特色的行程，於今年規劃優旅選獎項，突尼西亞今年榮獲優旅選獎項，其內容規劃藍白色的希臘風情、豐富羅馬古蹟與競技場、多元的柏柏爾人建築、搭乘吉普車前進杳無人煙的撒哈拉沙漠，並獨家安排入住藍白色小鎮、撒哈拉帳篷住宿，讓您的旅程充滿眾多的回憶。
疫情中展現企業精神 在地職人的藝文之旅
經過三年的疫情，在曾純純董事長的帶領之下，沒有裁員與歇業，善盡企業社會責任，疫情期間持續開發「秋山居」、「南橫藏青谷」與阿里山火車的行程，更與原住民藝術家優席夫、池上秋收音樂節、蒂摩爾古薪舞集合作開發出深度的藝文之旅，讓旅者能更加深入的瞭解台灣的美好；蓄積三年國內職人之旅的能量，一舉在 2023 年金旅獎上獲得三項大獎的殊榮，百夫長旅行社感謝愛好旅遊的好朋友支持，期待一起發現更美好的世界與台灣！
2023台北冬季旅展國際金旅獎限定優惠
1. 北歐極光行程(3/16、3/23)
2. 中西歐多洛米堤行程(7/13)
3. 北非突尼西亞行程(3/31)
以上得獎產品於旅展期間，皆可適用兩人成行，每人折抵新台幣一萬元的活動優惠。(優惠活動不得與其他優惠合併使用)