特企／WUWOW線上英文限量課程買一送一 攜手台灣學子迎向新未來
年末將至，儘管藍綠白局勢未明朗，而在台灣深耕 9 年的線上英文學習業者六書堂數位學習集團已趁勢祭出讓全民與「菜」英文說掰掰的優惠。「限量」課程買一送一及買課程送 iPhone 15 ！即日起到 2024年1月7日，不論成人或兒童皆可免費參加英文健檢、獲取專業英文力分析報告，還能享有不限航點來回機票抽獎資格。
六書堂一直以來致力於提升全民英文力，這次的優惠活動不僅是對即將卸任的蔡總統的致敬，更是對台灣2030雙語政策的堅守。六書堂集團旗下最有效的線上英文學習——WUWOW 以及最樂學的兒童線上英文—— WUWOW JUNIOR ，透過25分鐘一堂的線上真人英文教學，擺脫線下教育時空限制，讓不論是成人或兒童學習者，在家就能輕鬆擁有全英文環境，連結全世界！並充分利用數位學習特性，數據化提供更即時的學習成效分析管理、系統化帶來最自由的彈性課程安排。
累計開課數突破 80 萬，多年來的累積，也使六書堂集團榮獲 2021年第三屆金舶獎，受邀至總統府接受總統蔡英文的嘉勉！今年 WUWOW JUNIOR 兒童線上更取得敦煌教育集團的教材授權合作，專為兒童打造的最樂學英文學習，攜手為台灣學子打造最扎實的英文基礎，接軌國際。
六書堂執行長吳政哲表示：「我們正在做對的事、有意義的事，成就自己及社會更好的未來。」踏過九載歲月，WUWOW 9 週年為回饋全民並呼應線上學習方便、彈性的本質，推出「歡慶 9 週年，讓你走到哪 9 學到哪」各式年度最低優惠及抽獎活動。讓英文學習者都能一機在手，走到哪 9 學到哪！身為台中在地企業，12/26 前購買WUWOW 成人或兒童線上英文課程，還能參加台中購物節活動，抽百萬現金、汽車、豪宅。
新年新希望，用 WUWOW 揮別你的「菜」英文，成為獲得機票、百萬現金與豪宅的幸運兒！