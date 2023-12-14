選前黃明昭領軍南下高雄座談 林炎田重申3大重點工作
內政部警政署長黃明昭今(14)日下午南下高雄召開「選舉治安維護及選舉查察工作座談會」，視導選舉治安及查賄工作；肯定高雄市政府警察局同仁淨化選前治安展現具體成效。黃明昭強調，絕對要秉持「行政中立、犯罪零容忍」之立場，展現嚴正執法決心，全面淨化選前治安環境。局長林炎田也重申選前有3大重點工作，包含防制暴力、境外勢力及選舉賭盤。
記者郭凱杰／高雄報導
113年中央公職人員選舉，將在113年1月13日舉行，距今僅剩30天，黃明昭今天在刑事局長周幼偉陪同下到高雄市警局召開「選舉治安維護及選舉查察工作座談會」，高雄市16個分局長，相關科室、保大、刑大均到場參加。黃明昭也於座談會時對各分局及刑大偵破重大刑案，頒發破案獎金。
為確保選舉過程平和、平安、平順，黃明昭也特別要求加強執行掃黑、肅槍、查緝賭博等工作，落實淨化選前治安，確保選舉工作平順，嚴防幫派介入選舉，全面查察賄選，防制不法分子利用金錢利益影響選舉公平性，嚴查境外資金或境外勢力隱身幫派組合介入選舉，積極防制假訊息影響選情，另一方面，也要針對候選人及競選活動強化安全維護。
林炎田指出，在這一波全面淨化選前治安專案行動中，動員刑事警察大隊暨各分局優勢警力，112年執行4波全國同步掃蕩槍械專案行動，共計查獲非制槍枝18枝、模擬槍4枝、改造槍械場所3處；也同步執行8波全國同步掃黑專案行動，共計查獲58件，到案407人，澈底掃蕩非法槍枝、壓制黑幫氣焰，績效斐然表現優異。
另外，假借請里長赴陸接受落地招待情資，林炎田也表示，日前湖內分局配合橋檢地檢署查處，共傳喚22人到案；最後，選舉賭盤目前已經執行7件7人，未來將持續查察，以確保選舉期間維安，能平順、平安及平穩度過。
林炎田強調，高市警局也與轄內高雄及橋頭地檢署密切聯繫配合，以科技偵查方法、團隊辦案精神，由地檢署指派分區專責檢察官，全力查察賄選、遏止暴力及假訊息，維護乾淨選風，共同營造公平、公正的優質選舉環境。