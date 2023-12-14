特企／《Warhaven》PRE-SEASON 2展開！全新角色「利爪戰士」登場

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此外，在PRE-SEASON 2期間剛好適逢冬季的來臨，戰場中也將更有冬天的氣氛，嚴冬之下的全新戰鬥模式「12 vs 12死亡對決」也將讓戰局更加凜冽！玩家將享受到更大規模、更史詩般的對抗體驗外，還能夠以「華羅」和「摩沙瓦克」戰場享受更宏偉的戰鬥，此模式無法使用「不朽者降臨」，玩家只能以最原始的技能展開肉搏拚戰。另外遊戲中還增加了一個全新聖物「臨時屏障」，「臨時屏障」可以使用一顆遺物石來安置，並且可以策略性地阻礙敵軍的行動，讓戰局更加詭譎多變！
本次更新中還增加了統計系統，玩家將可隨時查看勝率、喜歡的角色使用次數、每個角色的遊戲時間等各種詳細數據，讓玩家更直觀地了解自己的遊戲風格與成績，並炫耀給戰友們自己的豐功偉業！Nexon為了紀念這次更新也同步舉辦各種活動來進行慶祝，像是執行各種任務來收集「光之碎片」兌換武器外觀與世界通行證XP等各種道具的蒐集活動，每天遊戲時間超過60分鐘，還能再獲得「世界通行證戰棋」、「戰場貼圖」。同時活動期間所有玩家登入遊戲就可立即獲得「利爪戰士」服裝外觀。另外透過開發者筆記的說明，PRE-SEASON 2 的一月將進駐「12 vs 12爭霸戰」模式，和全新戰場「飛行站」，二月份則會有以戰斧為主要武器、更具魅力的戰士角色也要投入戰場！知道更多《Warhaven》的詳細資訊以及後續發布的影片，也再請玩家多多關注《Warhaven》網站。