回扣醜聞未平息！日大臣西村康稔遭爆　靠「假餐會」撈數百萬收益

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《週刊文春》潛入了8日舉行的餐會，到了現場才發現，場地只是一間小型會議室，介紹板上寫著該場地正在進行「總合政策研究會主辦的西村康稔茶話會」。總合政策研究會是西村的政治獻金管理單位。
作為活動場地的會議室不僅很小，還將辦公桌擺放成「U字型」，完全不像是餐會場所；另外，該募款餐會每張餐券售價2萬日圓，但是根本沒有購買餐券的企業方到場，出席人數不到10人，而且大多是經產省自己的職員。
有西村辦公室的相關人員透露，有部分餐券是由與西村康稔關係密切的大型企業贊助商購買，即使扣除場地費、講師費以及做為午餐的三明治等餐飲費用，西村康稔仍能透過這個「架空的政治資金聚會」，收取數百萬利益。
日本的政治獻金募款餐會指的是政治人物或團體為募集活動資金所舉辦的活動。根據政治資金規正法規定，從活動收入扣去支出經費後所剩資金，可以用作政治活動。派閥會要求個人或企業以每人2萬日幣的價格購買餐券，資金上繳給派閥後，再分派給派閥所屬議員作為「回扣」。
雖然收取回扣的過程若是公開，就不違反政治資金規正法（如台灣的政治獻金法），但這次爆出醜聞在於「回扣」並未紀錄在收支報告書中，變成了議員的「小金庫」。
有經產省官員透露，「這種餐會通常會在平日白天舉辦，唯一提供的食物就是三明治，很少有人會願意參加，公司也不想派人。但這樣一來，受邀講師就會感到尷尬，西村康稔便以『研讀會』的名目，邀請和會議題目有關的經產省官員，但每次依舊不到10人參加，全部都是經產省官員，是利用官員營造的『虛假』政治獻金餐會。」
曾任總務省官員的室伏謙一指出，由於研讀會與工作職務有關，而且是在午休時間舉行，讓官員們參加的藉口就會是合理的，但如果是「被命令」去參加，下達了職務命令，就超出了西村康稔身為經濟產業大臣的權限。
但這還不是唯一的問題。政治獻金專家、神戶學院大學教授上脇博之表示，場地選在飯店的一間小會議室，代表一開始就已經假設參加人數不會太多，那麼收取的費用就不能算是「會員費」而是「捐贈」。他表示，企業每年捐贈金額超過5萬日圓，就必須納入政治資金收支報告書。此外企業只能向政黨與政治資金團體進行捐贈，不能捐贈給茶話會的主辦單位總合政策研究會。如果企業以不參加為前提購買了門票，還可能會違反政治資金規正法。
針對《週刊文春》的爆料，西村康稔在遞交辭呈後的記者會上表示，一直以來都有依照法規舉辦政治資金餐會，實際上也邀請了講師，但受到身份的相關規範限制，一直以來都採取小規模進行。針對經產省的職員參加一事，西村康稔也稱「因為演講題目與他們的業務有關，所以進行了邀請，是否參加全是他們自主決定。」他還表示，對於先前缺席餐會的人，預定將追加舉辦懇談會。