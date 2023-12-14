修平辦「文蛤智慧養殖技術」分享會 嘉惠養殖戶不藏私

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了讓更多養殖戶分享科技養殖技術，日昨師生研究團南下彰化芳苑，在漢寶休閒農場舉辦分享會，彰化縣芳苑鄉林保玲鄉長、經濟部水利署第四河川分署李友平分署長、張朝恭副分署長、賴朝鵬主任工程司、社團法人彰化縣養殖協會洪錫原理事長、楊福錦執行長、彰化漁業青年聯誼會林維新會長以及台西試驗場周昱翰研究員等，以及許多專程自彰化與雲林趕來的養殖業者共襄盛舉。
芳苑鄉林保玲鄉長致詞表示，文蛤養殖對於地方經濟發展，以及擴大就業機會相當重要，為此特別感謝修平科大研究團的協助，期盼藉此大大提高在地養殖業者技術水平，促使文蛤產業在芳苑鄉能永續發展，進而帶動地方經濟長足發展。
會中也邀請養殖協會洪錫原理事長與楊福錦執行長，分享他們對於文蛤養殖的觀點和期望。另學界與業界專家學者也分享最新研究成果與寶貴養殖經驗。與會養殖戶更是把握難得機會，針對技術環節踴躍提問，彼此交流熱烈，收獲豐富。
修平科大工程學院陳献庚院長期盼，藉由「文蛤智慧養殖與科學管理永續發展計畫」，提供文蛤養殖戶(業者)在生產與行銷方面的助力，往產業鏈結及永續經營的方向大步邁進。於此，修平科大也將繼續以在地連結與人才培育結合智慧科技，促進學術界和產業界之間的良性互動，積極推動在地產業智慧科技的創新與應用，以達成大學社會責任實踐計畫「在地連結，人才培育」的核心目標。