演唱會門票最貴是愛黛兒！超越泰勒絲 「一張票要3.2萬」
天后泰勒絲（Taylor Swift）近期正在世界各地進行巡演，所到之處都引起一股「泰勒絲熱潮」，且她的演唱會門票一票難求。而近來富比士報導，根據購票App（Gametime - Last Minute Tickets）統計，今年演唱會門票最貴的不是泰勒絲，而是愛黛兒（Adele），愛黛兒一張演唱會門票中價（median price，指居於中間位置的價格，用來反映某種商品的一般價格水平）高達1011元美金（約台幣3.2萬）。
記者吳雨婕／綜合報導
據富比士（Forbes）報導，愛黛兒在拉斯維加斯的駐場演出非常受歡迎，還是歌手專輯銷售最快的紀錄者，之前有媒體報導她婉拒了在英國最新君主加冕典禮上表演，不過美國觀眾在今年幾乎每個周末，都能以昂貴的價格觀賞愛黛兒演唱會。Gametime近日表示，愛黛兒在拉斯維加斯駐場開唱的門票，是App裡全年銷售最貴的門票，每張門票光是中價就要價1011元美金（約台幣3.2萬）。
僅次於愛黛兒的是泰勒絲，泰勒絲演唱會門票的中價為958美金（約台幣3萬），而在富比士統計出的演唱會門票最貴排行榜，愛黛兒、泰勒絲遠遠高於該名單中的其他人。排行榜上愛黛兒以一張演唱會門票中價1011元美金位居榜首，泰勒絲為958美金；U2是502美金（約台幣1.6萬）；德瑞克Drake為473美金（約台幣1.5萬）；Usher是406美金（約台幣1.3萬）；火星人布魯諾以391元美金（約台幣1.2萬），位居第六。
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