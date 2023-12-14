大罵記者「腦袋差」！日議員黑歷史遭翻出　曾在國會「詠唱心經」

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但就在記者問出「團體中有發生類似的事情嗎？」的時候，谷川彌一突然打斷記者提問並表示「算了算了」、「就如我剛剛唸的講稿一樣」、「你的腦袋很差吧」。
谷川彌一惱羞成怒的暴言隨即引起議論，不少網友在社群網路X上發文表示，「這就是國會議員的態度嗎」、「完全沒有反省的感覺欸」。
在谷川彌一的「脫稿演出」上演後，他的黑歷史也陸續被挖出。報導指出，雖然谷川彌一有過長崎縣議會長的經歷，並且是選上7次眾議院議員的「老手」，但從未有入閣的經驗，且過去也有不少政治黑金的嫌疑。
先前針對九州新幹線長崎路線的整修，谷川彌一曾對政策方針相左的佐賀縣說，「他們好像正在與南韓或北韓打交道」。而在安倍派捲入政治獻金醜聞的這段期間，他竟還在全體會議上「爆睡」，引發討論。
而谷川彌一最「有名」的事蹟，無非是在國會上「詠唱般若心經」。谷川彌一當時在2016年11月30日眾議院內閣委員會上，面對賭場法案的質詢，後續卻因為質詢時間有所剩，谷川彌一表示自己修禪宗，「為了紀念我40歲生日，曾學了3年禪宗」，接著就開始詠唱「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄」，當時還有記者詢問谷川彌一為何要這麼做，不料他卻反問「這有什麼不好嗎？」
但谷川彌一的行為也遭到批評「意義不明」、「藐視國會」等。《產經新聞》報導指出，谷川彌一的座右銘是「打成一片（だじょういっぺん）」，「打成一片」為佛教用語，指屏除一切雜念，專心於一件事情上。如今谷川彌一深陷政治獻金疑雲，是否能藉「打成一片」突破自身的困難局面，也引發外界關注。