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AAA／SEVENTEEN夫碩順跟樂童音樂家「偷玩紙花」　桌上證據超爆笑

▲SEVENTEEN的子團夫碩順（BSS）在「Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）」上玩紙花被抓包。（圖／翻攝Weverse）
▲SEVENTEEN的子團夫碩順（BSS）在「Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）」上玩紙花被抓包。（圖／翻攝Weverse）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓一年一度「Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）」今（14）日來到第8屆，移師到菲律賓體育館舉行，典禮下午3點開始，由IVE張員瑛，姜丹尼爾、ZEROBASEONE（ZB1）成員成韓彬擔任主持人。晚間，姜丹尼爾跟韓彬訪問SEVENTEEN的子團夫碩順（BSS），結果3人跟AKMU（樂童音樂家）玩紙花的畫面全被拍下，逗樂200萬名收看觀眾。

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▲夫碩順（左）跟樂童音樂家把紙花拼成自己的團名。（圖／翻攝Weverse）
▲夫碩順（左）跟樂童音樂家把紙花拼成自己的團名。（圖／翻攝Weverse）
在NewJeans表演前，姜丹尼爾跟韓彬到台下訪問AKMU跟SEVENTEEN的子團夫碩順，反觀其他藝人桌上的凌亂粉色紙花，意外發現2組人馬收集起來拼成自己的團名「AKMU」、「부석순（夫碩順）」，畫面十分逗趣。

姜丹尼爾詢問夫碩順：「曾在一個影片上看到，夫碩順想要跟SEVENTEEN一樣站在同一水平上（指人氣），今晚可以實現願望嗎？」，勝寛就笑說：「HYBE也沒想到我們的《Fighting》在音樂排行榜上反應熱烈，所以我認為我們應該可以達到同一水平！」豈料發言完，夫碩順Hoshi、DK、勝寛3人害羞竊笑，逗樂粉絲。

AAA今年在Weverse直播，約莫下午5點多網站直接當掉，修了近3小時才恢復連線，讓在線等候的200多萬觀眾氣憤不已，官方也致歉表示：「對於網路不穩定，導致影片串流中斷，我們深感抱歉。」

▲夫碩順希望人氣能跟SEVENTEEN一樣。（圖／翻攝Weverse）
▲夫碩順希望人氣能跟SEVENTEEN一樣。（圖／翻攝Weverse）
今年AAA總計56組藝人參與，歌手部門包含權恩妃、金在中、NewJeans、THE BOYZ、Dreamcatcher、DinDin、Lapillus、LUN8、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、SEVENTEEN的子團夫碩順（BSS）、Stray Kids、姚晨、Ash Island、NMIXX、ONEUS、李泳知、林英雄、ZEROBASEONE、Kep1er、KINGDOM、TEMPEST、保羅布朗科、HORI7ON、WHIB、樂童音樂家、ATBO、BEN&BEN、ITZY、KARD、Sakurazaka46、SB19、&TEAM；演員部門則有金宣虎、金世正、金永大、金智勳、文佳煐、文相敏、SUHO、安桐丘、安孝燮、柳善皓、李東輝、李恩泉、李濬榮、李浚赫、李俊昊、朴宰燦、鄭成日（鄭星一）、車珠英、DANIEL PADILLA、KATHRYN BERNARDO、MELAI CANTIVEROS-FRANCISCO、SAKAGUCHI KENTARO等。

▲2023 AAA今天當機3小時，觀眾露看超生氣。（圖／翻攝Weverse）
▲2023 AAA今天當機3小時，觀眾漏看超生氣。（圖／翻攝Weverse）
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