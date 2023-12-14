周海媚上億「富人區」豪宅繼承人是她！北京加香港豐厚遺產曝光

AAA／NewJeans喘息聲全程播出去也太Super Shy！觀眾：聽得我難受

▲NewJeans在「Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）」上帶來《OMG》、《ETA》、《Super Shy》等曲表演。（圖／翻攝Weverse）
▲NewJeans在「Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）」上帶來《OMG》、《ETA》、《Super Shy》等曲表演。（圖／翻攝Weverse）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓一年一度「Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）」今（14）日來到第8屆，移師到菲律賓體育館舉行，典禮下午3點開始。人氣女團NewJeans除了領獎也擔任表演嘉賓，她們《OMG》唱到一半，現場喘息聲大的明顯，後續的《ETA》、《Super Shy》也發生一樣狀況，由此可見5位成員Hanni、Danielle、Minji、Hyein、Haerin開全麥真唱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲NewJeans賣力表演喘到不行。（圖／翻攝Weverse）
▲NewJeans賣力表演喘到不行。（圖／翻攝Weverse）
Hanni、Danielle、Minji、Hyein、Haerin今晚帶來《OMG》、《ETA》、《Super Shy》3首熱門歌曲表演，但從頭到尾都有明顯的喘息、喘氣聲，猜測應是成員唱跳太喘，聲音也同步被播放出去，由於聲音大的清晰，收看直播的觀眾都表示：「聲音聽得我好難受！」對於NewJeans過度賣力感到心疼。

AAA今年在Weverse直播，約莫下午5點多網站直接當掉，修了近3小時才恢復連線，讓在線等候的200多萬觀眾氣憤不已，官方也致歉表示：「對於網路不穩定，導致影片串流中斷，我們深感抱歉。」

今年AAA由IVE成員張員瑛，姜丹尼爾、ZEROBASEONE（ZB1）成員成韓彬擔任主持人，總計56組藝人參與，出席歌手包含權恩妃、金在中、NewJeans、THE BOYZ、Dreamcatcher、DinDin、Lapillus、LUN8、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、SEVENTEEN的子團夫碩順（BSS）、Stray Kids、姚晨、Ash Island、NMIXX、ONEUS、李泳知、林英雄、ZEROBASEONE、Kep1er、KINGDOM、TEMPEST、保羅布朗科、HORI7ON、WHIB、樂童音樂家、ATBO、BEN&BEN、ITZY、KARD、Sakurazaka46、SB19、&TEAM；演員則有金宣虎、金世正、金永大、金智勳、文佳煐、文相敏、SUHO、安桐丘、安孝燮、柳善皓、李東輝、李恩泉、李濬榮、李浚赫、李俊昊、朴宰燦、鄭成日（鄭星一）、車珠英、DANIEL PADILLA、KATHRYN BERNARDO、MELAI CANTIVEROS-FRANCISCO、SAKAGUCHI KENTARO等。

▲NewJeans除了表演，今晚也抱獎無數。（圖／翻攝Weverse）
▲NewJeans除了表演，今晚也抱獎無數。（圖／翻攝Weverse）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

AAA／「5字國罵」台灣男孩王奕翔抖臀開場！&TEAM唱抖音神曲GENTO

AAA紅毯／金世正上、中、下、後面挖空空　記者暈了：轉過去一下

AAA紅毯／誰要跟你露胸露背！NewJeans秀Girl Crush　可甜也可帥

AAA紅毯／《黑暗榮耀》空姐衣服好鬆快走光！車珠英低頭狂喬上面

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞