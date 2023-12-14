再下承諾！趙少康：賴清德拆老家違建 我就辭中廣董事長
國民黨副總統候選人趙少康昨天到政大演講，才被學生提問要不要請辭中廣董事長，趙當時回應「越逼越不會辭」。趙少康今（14）日受訪時指出，民進黨總統候選人賴清德的萬里老家被判定是違建，違法的自己不拆，承諾「如果賴清德拆他本來就該拆的違建，我就辭我本來不該辭的中廣董事長」。
記者林怡昕／台北報導
趙少康今天晚間到網紅「館長」直播接受專訪，談及賴清德老家違建爭議，趙少康認為，依法他是不需要辭中廣董事長的，按照法律，他若當任黨公職，就要辭，但選舉過程不用，如果這次2024選上，他520就職那天就要辭掉中廣董事長。
趙少康說，法律規定就是這樣，而他已經做得比法律規定要多，他在TVBS的政論節目都辭了，中廣董事長也請假，也不去管中廣的事。
趙少康再指，那像賴清德的萬里老家，是違建，違建是違法，是要拆的但還沒排到，那老家違法不拆，自己明明是合法的卻一直要他辭，今天他就公開說，如果賴清德拆他本來就該拆的違建，「我就辭本來不該辭的中廣董事長」。
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