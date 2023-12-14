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4愛貓結束隔離在台團聚　蕭美琴：一家團圓有家的感覺

▲蕭美琴接受媒體專訪，提及4隻愛貓結束隔離返家，讓她有一家團圓的感覺，心情上也比較安定一點。（圖／《鏡新聞》提供）
▲蕭美琴接受媒體專訪，提及4隻愛貓結束隔離返家，讓她有一家團圓的感覺，心情上也比較安定一點。（圖／《鏡新聞》提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴接受《鏡電視》專訪並於今（14）日晚間首播，眾所皆知其愛貓如命，擔任駐美大使時，帶著4隻貓出國拚外交，如今回國也把愛貓帶回台灣，但須經7天隔離期讓她心疼不已，如今隔離期已過，她表示有一家團圓的感覺，心情上也比較安定一點，「覺得比較有家的感覺」。

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蕭美琴2020年角逐花蓮立委連任失敗，揮別深耕10年的花蓮，並獲總統蔡英文重用成為首位女性駐美代表，就此帶著4隻貓赴華府就職，至今3年時間，眾所皆知其愛貓如命，更所說不完的「愛貓經」，本次答應擔任賴清德副手後，也帶著4隻愛貓返台，而下機後第一件事情，便是先安撫愛貓情緒，照片曝光也引發討論。

而愛貓返台後需隔離7天，主持人鍾年晃詢問是否回家，蕭美琴開心表示，都已經過7天隔離期，也平安順利回家團圓，有一家團圓的感覺，自己心情上比較安定一點，不會一顆心懸著，「比較療癒，覺得有家的感覺。」

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