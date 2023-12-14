曝小英給壓力促「賴蕭配」 蕭美琴回這句「後來她不敢再提」
民進黨副總統候選人蕭美琴接受《鏡電視》專訪並於今（14）日晚間首播，對於點頭答應參選，蕭美琴表示這樣她必須放棄最喜歡的外交工作，坦言考慮過程中不斷在掙扎，有點天人交戰，最後是以回饋與負責任的想法承擔責任，也透露總統蔡英文曾試圖給她壓力，自己馬上嚇阻稱「妳做得這麼辛苦，為什麼要叫我去參選？」之後蔡英文就再也不敢再提。
記者陳威叡／台北報導
外界好奇蕭美琴答應擔任賴清德搭檔關鍵為何，蕭美琴說，自己必須暫時放下最喜歡的外交工作，回到台灣參選副總統，考慮過程就是不斷在掙扎，也是有點天人交戰，不斷在思考怎麼樣對台灣比較好，因為離開花蓮之後，覺得沒什麼企圖要再選舉了。
蕭美琴也說，自己從政時間不算短，也經歷了很多社會不同的面向，而選舉過程當中受到很多人的栽培，讓她覺得對台灣人民有責任，最後才下了這個決定，換個角色來回應台灣人民長期對她的栽培，最後是以回饋與負責任的想法承擔責任。
這過程總統蔡英文也嘗試促成「賴蕭配」，蕭美琴說，蔡英文一開始有試圖給她壓力，但馬上被她嚇阻，對方光說一句「妳要好好考慮」，自己則回應「妳做得這麼辛苦，為什麼要叫我去參選？」之後蔡英文就再也不敢再提。
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