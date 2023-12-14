周海媚離世！「靈堂現場曝光是假的」 殯葬業者遭轟蹭流量
香港女星周海媚於11日過世，享年57歲，消息傳出後，震驚各界，許多粉絲都感到錯愕、遺憾，近來有殯葬業者在網路上發布一條周海媚靈堂的影片，不過由於周海媚的工作室、家人都未公開靈堂相關訊息，因此有許多人質疑靈堂的真假，而該殯葬業者發現事情走向不如想像，趕緊將帳號轉為私人，不過其他粉絲並不買單，痛批該殯葬業者是在「蹭流量」。
記者吳雨婕／綜合報導
周海媚去世消息傳出後，隨即有一名粉絲在社群媒體上貼出一段周海媚靈堂的影片，由於帳號的介紹上寫著「重慶殯葬專業畢業，資深殯葬人」，影片中還可以見到周海媚的遺照，周圍擺滿鮮花，靈堂大廳門口的螢幕則是播放周海媚生前演出過的影視作品，回顧其演藝生涯，讓許多人信以為真。
有不少認為該靈堂是真的粉絲，在微博上轉發照片，但也有部分粉絲質疑靈堂真假，因為周海媚的家人、工作室都未發表關於靈堂的資訊，認為發布影片者不尊重逝者、蹭流量，眼看情勢一發不可收拾，該帳號擁有者鄭重道歉，提到自己是周海媚的粉絲，不是故意讓大家誤解，他只是用不同的形式懷念周海媚，不過這個解釋，大批粉絲並不買單。
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