比喻中國「常常暴怒的鄰居」 蕭美琴：不能搬家就讓自己有實力
民進黨副總統候選人蕭美琴接受《鏡電視》專訪並於今（14）日晚間首播，關於各陣營的兩岸政策，蕭美琴強調民進黨的主張就是，要有實力和平才能夠延續，另與對岸對話的門永遠敞開，但若自身沒有實力，只會被放在被矮化的地方，而中國這幾年不准台灣交朋友、不准走出去，做什麼就生氣，如同情緒管理比較有問題的鄰居，常常在暴怒，「如果不能搬家，那就是讓自己更有實力」，或是多結交朋友大家互相關心，有實力自然比較不會被欺負。
記者陳威叡／台北報導
關於外界關注各政黨的兩岸政策，蕭美琴說，台灣人民都主張要維持現狀，台灣人也愛好和平，這是每個候選人要去承接這些期待，而民進黨的主張就是，要有實力和平才能夠延續，另與對岸對話的門永遠敞開，但若是自身沒有實力，只會被放在被矮化的地方。
蕭美琴說，可以看到國民黨可能把更多的重心，放在對對岸的善意上面，如果今天中國有善意，那當然也是歡迎，但其所做所為，包括這幾年不准台灣交朋友、不准走出去，心中只能有一個中國，做什麼就生氣，如同是情緒管比較有問題的鄰居，常常在暴怒「如果不能搬家，那就是讓自己更有實力」。
蕭美琴說，如此一來就不用隨著中國怒氣所影響，讓台灣自信的來做自己，或是多結交朋友，大家互相關心，有實力自然比較不會被欺負。