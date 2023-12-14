陪涂權吉楊梅掃街 趙少康讚：他表現出「戰鬥藍」的精神
國民黨副總統候選人趙少康，今天（12/14）下午桃園市拜票行程的第一站選在「楊梅」，陪同桃園第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅）立法委員候選人涂權吉，進行車隊掃街拜票。趙少康大讚涂權吉針對SRF設廠問題勇於向對手黃世杰喊出「公開辯論」的挑戰，稱他有「戰鬥藍」的無畏精神。
記者李春台／桃園報導
趙少康表示肯定涂權吉做為楊梅的市議員，在選區經營的表現，自己身為媒體人，看到涂權吉在觀音選區，勇敢針對SRF垃圾發電爭議進行挑戰，趙少康表示非常欣慰。趙少康指出，涂權吉近日向對手黃世杰喊出「SRF公開辯論」，表現出了「戰鬥藍」的無畏精神！趙少康也向選民喊話，民進黨執政八年，立法院只有黨意沒有民意，讓涂權吉進國會，給地方一個改變的契機！
涂權吉則表示，非常感激趙少康選擇從桃二選區的楊梅出發，作為全國選舉掃街的第一站，桃園第二選區這一仗非常重要，只要拿下勝利，國民黨在桃園就有機會全壘打。
涂權吉指出，近日對手黃世杰針對SRF黑箱爭議受到觀音鄉親很大的質疑，各項民調也指出兩人差距非常接近，黃開始在地方頻發負面選舉文宣，但是「與其各說各話，不如直球對決」，涂權吉表示，正在積極接洽第三方公正單位，邀請對手黃世杰就在觀音地區的信仰中心-甘泉寺前，光明正大進行「SRF公開辯論」，把話在所有鄉親面前說清楚講明白！
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