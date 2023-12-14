王室名不再夯！英2023「最受歡迎嬰兒名」揭曉 泰勒絲歌曲也上榜
2023年只剩半個月就要結束了，英國「嬰兒中心」（BabyCentre）日前公佈了前100個最受歡迎的男孩和女孩名字，其中男嬰名字冠軍仍是「穆罕默德（Muhammad）」，女嬰名字則由「奧莉維亞（Olivia）」重新回到榜首；該組織也發現，近年來傳統王室名字的受歡迎程度有所下降，而影視娛樂產業相關的名字則有所攀升。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《BBC》報導，今年他們改變了計算方式，把名字不同的拼寫方式計算在同一個名字之下，而其中前一百個最受歡迎的男生姓名分別是穆罕默德（Muhammad）、諾亞（Noah）、席歐（Theo）、李歐（Leo）和奧立佛（Oliver），女生姓名則是奧莉維亞（Olivia）、艾蜜莉雅（Amelia）、艾拉（Isla）、莉莉（Lily）和艾娃（Ava）。
該組織指出，他們發現名字的人氣與王室成員以及影視、音樂圈等的影響有所改變，例如男孩名字當中諾亞（Noah）仍然是英國父母選擇的第二大名字，但傑克（Jack）已從第三位跌至第十位，而美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的歌曲《Willow》（柳樹）使「威洛（Willow）」這個名字也在榜單上攀升。
相較之下，傳統男性王室成員的名稱如威廉（William）、查爾斯（Charles）和哈利（Harry）等名字的受歡迎程度有所下降，而以女巫或魔法為主題的女性名字則逐漸貨的青睞，例如露娜（Luna）、薩琪（Sage）和萊拉（Lyra）等。