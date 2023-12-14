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三螢幕、AR擴增實境滿足科技體驗 保時捷純電Macan內裝搶先亮相

▲ 三螢幕、AR擴增實境滿足科技體驗 保時捷純電Macan內裝搶先亮相
▲ 三螢幕、AR擴增實境滿足科技體驗 保時捷純電Macan內裝搶先亮相

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Porsche保時捷即將發表全新的純電動車款，這輛Macan EV也是該品牌第一輛電動休旅車，原本就已經預計將會在2024年開始販售，因此近日也即將迎來該車輛的發表，雖然原廠尚未確定發表日期，不過在發表之前倒是先釋出了這輛車的內裝照片，可以看到最多三具螢幕的配置，再加上AR擴增實境的抬頭顯示器，將讓車主有著滿滿的科技體驗。

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全新Macan EV最多可以擁有三具大螢幕，包含了副駕駛座前方的10.9吋螢幕。
全新Macan EV最多可以擁有三具大螢幕，包含了副駕駛座前方的10.9吋螢幕。
其實全新的Porsche保時捷純電動車款Macan EV已經預告許久，而現在內裝曝光也可以發現他有很大的程度與Taycan以及老大哥Cayenne有著相同的設計鋪陳，現在駕駛前方有著一具全新的12.6吋全數位儀表，並且還有著AR擴增實境功能的抬頭顯示器，而檔位切換的按鈕改在儀表的右側，讓整個中央控制介面更為簡潔，而中央搭配的是一具10.9吋的車載娛樂系統螢幕，如果你想要照顧副駕駛的話，也可以再選配一具10.9吋的螢幕於副駕駛座前方，這個螢幕還具有防窺功能，駕駛並不能看到螢幕的內容，確保行車安全。

而在空調系統介面則是採用了實體按鍵配置，碩大的面板看起來相當新潮，目前原廠尚未公布外觀樣貌，不過已經有不少網紅在路上捕捉到無偽裝的Macan EV，可以發現在車頭的設計更有層次感，並且在空力套件部分輔以更多線條層次堆疊，而車尾簡單且豐滿的設計相當有趣，一眼就可以辨認出這是一輛電動車，此外這輛Macan EV發表之後還會與燃油Macan並行銷售一段時間，燃油引擎動力要到2025年才會評估是否停售，在動力部分據悉純電頂規版本可能會有超過600匹的動力輸出，對比現在Macan GTS的440匹來說，純電Macan真的非常有吸引力。

駕駛擁有一具12.6吋的全數位儀表，檔位切換的介面現在也移到了儀表右側。
駕駛擁有一具12.6吋的全數位儀表，檔位切換的介面現在也移到了儀表右側。
空調系統採用實體按鍵配置，整體的樣貌俐落有型非常特別。
空調系統採用實體按鍵配置，整體的樣貌俐落有型非常特別。
副駕駛座前方也可以選配一具10.9吋的螢幕，行駛過程中可以滿足影音娛樂需求。
副駕駛座前方也可以選配一具10.9吋的螢幕，行駛過程中可以滿足影音娛樂需求。
駕駛前方還有一具擁有AR擴增實境功能的抬頭顯示器，將可以讓駕駛更專心在道路上。
駕駛前方還有一具擁有AR擴增實境功能的抬頭顯示器，將可以讓駕駛更專心在道路上。
擴增實經有助於導航指引，確保駕駛不會走錯路。
擴增實經有助於導航指引，確保駕駛不會走錯路。
許多網紅已經在道路上捕捉到未偽裝的Macan EV，其運動化樣貌相當吸睛。
許多網紅已經在道路上捕捉到未偽裝的Macan EV，其運動化樣貌相當吸睛。
車尾的線條相對簡單一些，一眼就可以看出純電動力的感覺。
車尾的線條相對簡單一些，一眼就可以看出純電動力的感覺。

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