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新加坡移民官脅迫6男「性交換簽證」　最高恐挨罰1418萬元

▲新加坡一名移民部門的官員以「換取延長簽證」為由，脅迫6名外國男子。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡一名移民部門的官員以「換取延長簽證」為由，脅迫6名外國男子。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

新加坡一名在移民關口機構服務的官員，今年被指控以「延長簽證」為誘脅迫至少6名外國男子提供性服務，檢方目前已以6項貪腐罪嫌起訴他，該案於今（14）召開法院聽證會，該名官員目前以3萬新幣（約新台幣70萬元）交保，若罪行成立他最高將面臨60萬新幣（約新台萬1418萬元）罰款與5年以上徒刑。

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根據《海峽時報》報導，任職於新加坡移民與關卡局（Immigration and Checkpoints Authority，ICA）的賈亞拉姆（Kannan Morice Rajagopal Jayaram）被指控，於2022年至2023年2月間脅迫6名外國男子提供性服務，藉此換取幫助他們取得延長在新加坡合法停留時間的簽證。

檢方以6項貪腐罪嫌起訴53歲的賈亞拉姆，法官在聽證會上表示，若賈亞拉姆願坦承犯行，檢方已準備好認罪協商，可以從輕量刑，否則如果貪腐罪嫌成立，每項最高將可處以新幣10萬元的罰款與最高5年徒刑。

對此，ICA指出當他們接獲有關賈亞拉姆的檢舉後，隨即啟動了調查並在今年4月將其停職，同時強調該局會仔細調查與貪腐有關的所有投訴，「我們嚴肅對待每個犯錯的官員，同仁應始終保持高標準的誠信並保持專業，如有違法行為，將依法嚴肅處理。」

賈亞拉姆的辯護律師稱會再與被告協調，目前暫以新幣3萬元交保，全案預計於明年1月11日再次開庭審理。

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