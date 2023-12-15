吉了！吉娃娃誤闖紐約高速公路 近20名駕駛齊力停車追狗
美國紐約繁忙的史坦頓島高速公路上日前出現一次追狗驚魂，一條名為「豆豆」的吉娃娃因闖入車道狂奔，導致交通大受影響。所幸，高速公路上有多名善心駕駛看到這個情況，紛紛開啟警示燈提醒後方來車，並協力引導「豆豆」至安全的地方，還有其他司機下車幫忙，最終解救這條無助的小狗回到心急的主人身旁。
國際中心楊智傑／綜合報導
紐約高速公路上週出現一名不速之客，導致交通陷入混亂。根據《USA Today》等美媒報導，這隻名為「豆豆」（Bean）的吉娃娃突然出現在高速公路車道上，受驚後闖入內側車道狂奔，不少駕駛看到吉娃娃鑽到車底時也嚇得緊急煞車，甚至將車停在高乘載車道讓出道路，導致交通大受影響。
一路上有許多駕駛發現無助的豆豆在高速公路奔馳時，試圖用車把逃跑的狗引導至一旁，將近有20名駕駛紛紛停下車輛協助「捕狗」，最後是一對夫妻停下車輛，在其他車輛的掩護之下，才驚險地在高速公路上將這隻「落跑狗」成功追捕歸案。
有駕駛告訴《CNN》記者，這隻誤闖高速公路的吉娃娃不只速度快得驚人，還像是永遠都不會累，瘋狂在車陣間亂竄，這場圍堵「豆豆」的行動持續了數分鐘，另一名協助將狗帶入車內、試圖讓牠冷靜下來的駕駛表示，「牠一進到車內明顯就放鬆下來了。」
由於豆豆身上沒有晶片，駕駛們只好將牠送往當地的獸醫院，而在獲救後不到一個小時，豆豆的飼主就急忙趕到現場帶回愛犬。報導提到，協助救援的駕駛透露原來豆豆是被一頭狂吠的鬥牛犬嚇到後才逃跑亂竄的。