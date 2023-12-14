日本麥當勞太狂！2024正月福袋推「薯條加濕器」 幸運兒才能入手
日本麥當勞又出招了！每年的尾聲，各大品牌又即將開啟福袋戰爭，其中日本麥當勞更是搞怪的佼佼者，每年都會搬出新花樣。2024年的正月福袋，麥當勞更是直接搬出超狂的「薯條加濕器」，消息立刻引爆大批網友熱議，而想要得到它，更得看運氣好不好，因為全靠抽選來決定。
記者潘毅／綜合報導
日本麥當勞這次與日本知名廚具品牌 BRUNO 合作，推出了「2024正月福袋」。售價為3000日圓（約新台幣660元），裡面除了價值3430日圓的「麥當勞商品免費券」之外，還包含實用的迷你錢包、造型小碟與小塊毛巾，而壓軸主角則是「薯條造型的加濕器」，以及每10個福袋才會有一張的「麥當勞金卡」。
其實在今年8月份時，日本麥當勞就曾在社群平台X上發文貼出「薯條香薰機」的示意圖，但當時僅是構想，未正式推出商品。不過這樣的靈感似乎也被延用至本次的「薯條的加濕器」中。
而「薯條的加濕器」可愛的模樣曝光後，立刻也登上日本的熱搜關鍵字，已經有大批網友摩拳擦掌準備搶購。但日本麥當勞官方早已設下了購買規範，要從官方APP中參與購買資格抽選，登記期間為即日起至 12 月 19 日，結果也將於12 月 25 日公布。