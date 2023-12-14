呼籲劉櫂豪成全賴坤成！蕭美琴爆2人會吵架「我有道義支持他」

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談到台東立委參選人賴坤成，將面臨甫退黨的現任立委劉櫂豪挑戰，蕭美琴坦言與賴有革命情感。她說，她有拍了一個推薦影片，「我看他選得非常辛苦，我也一定會再繼續幫他加油」。
蕭美琴提到，兩人在多項議題上有很好的合作默契，但個性很不一樣，有時候還會吵架，他在地方服務好、非常親民、點子也多，這都是他的優點，「我們真的風格不太一樣，但我覺得即便吵架，都還是有默契，也就是我們都是戰友，也都用各自的方式，來對地方有所貢獻」。
針對台東面臨分裂危機，蕭美琴直言，蠻讓人遺憾的，賴坤成過去曾是現任立委、劉櫂豪去挑戰他，也是黨內初選，後來劉櫂豪民調些微的勝出，那個時候賴坤成有很多的不服氣、不滿，最後也是成全。
蕭美琴直言，黨內初選有黨內規矩，劉櫂豪過去在立法院是她的同事、也是朋友，過去賴坤成曾經成全過劉，這次輪到劉成全賴坤成，「這是我們的期許，很可惜後來的發展的狀況不是這樣」，因黨有提名機制，「那我覺得也有責任跟道義，支持賴坤成」。
此外，在與蔡英文與賴清德的關係，蕭美琴說，每個人都有自己的個性，有些人交情好一點，有些人個性比較吻合，這個社會本來就是這樣，以蔡總統的個性來說，沒有所謂的死敵，她就是包容力非常大的人，當初會邀請賴清德作為搭擋，就是希望建立很好的合作關係，所以沒有外界想像的很多問題，兩人相處得非常好。
蕭美琴舉例，蔡總統跟行政院前院長蘇貞昌，過去也有過競爭關係，但是看到護國4年以來，雙方的合作默契非常好，相互分工也處理得很好。
蕭美琴提到，她跟賴清德過去是好朋友，比較沒有工作關係，後來她擔任駐美代表，必須要向蔡英文報告事情，不過從這次參與選戰工作以來，她跟賴清德的合作默契非常好，「我沒有覺得她跟蔡總統之間，有什麼樣的問題，還是需要什麼調解或怎麼樣」。
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