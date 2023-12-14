配劉詩詩不夠帥嗎！《一念關山》男主角顏值遭嫌 被AI換臉霍建華
熱播陸劇《一念關山》由劉詩詩與劉宇寧主演，故事講述刺客俠女與敵國皇家護衛越界相戀的故事，網紅歌手出身的劉宇寧因顏值遭嫌棄，有粉絲將男主角「寧遠舟」AI換上霍建華的臉，對此，劉宇寧坦言：「我很開心，但那個開心很複雜，是否寧遠舟這個角色他有那麼一點魅力，大家才會嘗試用別人的臉去替換？作為一個演員，能夠創造一個角色的靈魂，這個靈魂你們是喜歡的，在我心裡是最重要的。」
記者羅凌筠／綜合報導
首次擔綱男主角的劉宇寧，坦言看到負評雖然很難過，但也理解因為這個角色很有魅力，所以才會受到大家熱烈的討論，關於顏值引起熱議，他表示：「會好好保養，讓皮膚盡量緊緻一點，早睡早起，保持身體健康和皮膚狀態。」面對當下網友的放大檢視，比起角色的理想與否，他更害怕自己停下來，劉宇寧一直很喜歡經歷過挫折、鬱鬱不得志的角色，因為他也是花了30年體驗生活的殘酷，才終於幸運地獲得實現夢想的機會。
劉詩詩在劇中有兩位小徒弟何藍逗、常華森，常華森以參加《青春有你》節目受到關注，他拋開偶像形象飾演一個執著卑微又病嬌的將軍，在戲裡對師父劉詩詩思念成疾。劉詩詩在訪問中也提到兩位徒弟戲裡、戲外都在爭寵，她表示：「他們非常代入角色也非常可愛，在現場看他們鬥嘴很好玩，也不想阻止他們。」
劉詩詩也在訪問中曝光《一念關山》群組名為「笑場基金會」，因為演員們私下感情好，在現場經常控制不住笑場，還定了誰笑場就要罰錢請客的規定。劉詩詩在先前開玩笑收視夠好就請男演員們秀腹肌，但都被大家害羞拒絕，只有常華森乖乖應師父之邀，在微博上發了腹肌照慶祝，讓粉絲大飽眼福。
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