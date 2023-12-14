特斯拉銷售拉緊報？明年Model 3將不再有稅收折抵 全因為使用中國電池的關係
中美貿易戰讓不少企業相當緊張，這其中也包含了美國電動車大廠特斯拉Tesla，畢竟在內部組件部分，其電池有很大部分是來自中國廠商，這將會讓車輛沒有美國聯邦政府的稅收抵免優惠，進而讓消費者最終購入價格提高許多，現在官方正式宣布明年1月1日開始，Model 3 RWD版本以及長續航版本將會沒有7,500美金的優惠，等同變相漲價了近23.5萬元台幣之多。
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其實相關的稅收折抵優惠即將取消並不是什麼新聞，只不過先前特斯拉說到Model 3 RWD以及Model 3 Long Range這兩輛車只會取消一半的優惠，也就是說本來折抵7,500美金，在明年只能折抵3,750美金，但是現在原廠直接宣布，今年12月31日之後交付的Model 3 RWD以及Model 3 Long Range將完全沒有聯邦政府的優惠，並且建議所有想要購買的顧客儘速從現有的庫存當中選擇車輛，確保可以獲得最好的折扣。
而其實聯邦政府的稅收抵免規則相當複雜，因此汽車製造商一直不願意很明確地談論他們有沒有獲得資格，特斯拉Tesla也是這樣的狀況，直到近日他們終於確認自己並沒有獲得該資格，但是要注意的是特斯拉可能不是唯一一家受到影響的車廠，如果真的每個電動車廠都受到影響的話，那麼對於車廠之間的競爭來說並沒有太大影響，只是消費者需要花費更多的錢才可以得到車輛，而這是否會刺激美國的消費者在年底之前購入電動車，還有待明年初的財報出來才會知曉了。