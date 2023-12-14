MLB／大谷翔平明天早上8點召開加盟道奇記者會　三大重點一次看

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大谷翔平為何選擇道奇隊 對方從高中時期就對他有意
其中大谷翔平為何選擇道奇隊，無疑是最受矚目的問題。事實上從他還是高中生時，道奇隊就一直對他很感興趣。大谷本人原本宣布將在高中畢業後將前往美國，但當時日本火腿以第一指名選中了他，並提出了將他培養為二刀流選手的計劃，所以他最終延遲了旅美計畫，選擇先在日職打拚。
2017年，大谷翔平宣布挑戰大聯盟，道奇隊對他進行了試訓，但最終大谷選擇了同城的天使隊，因為當時道奇隊所屬的國家聯盟還沒有引入指定打擊制度。不過現在這些障礙都已經消失，道奇休賽季也很有誠意的開出10年7億美元的破紀錄合約延攬他。
大谷翔平康復情況受矚目 預計明年先以打者身份回歸
而關於大谷翔平的傷情方面，他在今年8月24日的一場比賽中右肘受傷退場，那也是他上賽季最後一次作為投手出場。隨後，他於9月19日接受了右肘韌帶修復手術，目前正在接受復健治療，並為重返賽場做準備。
據說大谷翔平預計在下個賽季開季時以打者身份復出，但也有人擔心他的回歸前景，包括他目前實際康復的情況進展到什麼程度。這些大谷預計都會在記者會上做出回應。
明年，道奇隊將提前開季，因為他們會在3月20日在韓國進行海外賽對上教士隊。目前還很難預測大谷能否及時趕上開幕戰，他的復出日期受到外界關注。
美國職棒大聯盟官方宣布，印有大谷球衣號碼「17」的道奇隊隊服，在開始銷售後的48小時內就創下了銷售紀錄。