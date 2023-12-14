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MLB／大谷翔平明天早上8點召開加盟道奇記者會　三大重點一次看

▲大谷翔平將於明（15）日上午8:00左右出席洛杉磯道奇隊的加盟記者會。（圖／MLB官方推特）
▲大谷翔平將於明（15）日上午8:00左右出席洛杉磯道奇隊的加盟記者會。（圖／MLB官方推特）

記者黃建霖/綜合報導

大谷翔平將於明（15）日上午8:00左右出席洛杉磯道奇隊的加盟記者會，根據相關報導，本次記者會的重點主要在三方面：加入道奇隊的原因和決定性因素、關於職業運動史上最高的合約以及不常見的延期付款方式，以及下個賽季復健情況。

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與道奇隊簽下10年合約的大谷翔平，將在美國時間當地14日下午3點於道奇體育場舉行的新聞發布會，屆時他將身穿背號17號的道奇隊球衣，針對自己轉隊的看法，以及為什麼決定延期支付年薪等問題做出回應。

大谷翔平為何選擇道奇隊　對方從高中時期就對他有意

其中大谷翔平為何選擇道奇隊，無疑是最受矚目的問題。事實上從他還是高中生時，道奇隊就一直對他很感興趣。大谷本人原本宣布將在高中畢業後將前往美國，但當時日本火腿以第一指名選中了他，並提出了將他培養為二刀流選手的計劃，所以他最終延遲了旅美計畫，選擇先在日職打拚。

2017年，大谷翔平宣布挑戰大聯盟，道奇隊對他進行了試訓，但最終大谷選擇了同城的天使隊，因為當時道奇隊所屬的國家聯盟還沒有引入指定打擊制度。不過現在這些障礙都已經消失，道奇休賽季也很有誠意的開出10年7億美元的破紀錄合約延攬他。

大谷翔平康復情況受矚目　預計明年先以打者身份回歸

而關於大谷翔平的傷情方面，他在今年8月24日的一場比賽中右肘受傷退場，那也是他上賽季最後一次作為投手出場。隨後，他於9月19日接受了右肘韌帶修復手術，目前正在接受復健治療，並為重返賽場做準備。

據說大谷翔平預計在下個賽季開季時以打者身份復出，但也有人擔心他的回歸前景，包括他目前實際康復的情況進展到什麼程度。這些大谷預計都會在記者會上做出回應。

明年，道奇隊將提前開季，因為他們會在3月20日在韓國進行海外賽對上教士隊。目前還很難預測大谷能否及時趕上開幕戰，他的復出日期受到外界關注。

美國職棒大聯盟官方宣布，印有大谷球衣號碼「17」的道奇隊隊服，在開始銷售後的48小時內就創下了銷售紀錄。

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