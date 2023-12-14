UBA／超狂！文化大學郭虹廷狂砍50分　改寫UBA女一級賽史得分紀錄

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想不到吳瑋茹畢業後，短短一年不到，今天再被郭虹廷刷新。單場出手32次，郭虹廷賽後被問手痠不痠，她笑說：「還好，因最後在累積分數時，很多都是快攻上籃，比較省力容易。」
郭虹廷這一場第一節得到5分，第二節17分，第三節16分，前三節合計38分，第四節追加12分，且是全隊最後連12分，含倒數讀秒的2罰2中，湊足了50分。
談到自己破了UBA紀錄，郭虹廷坦言，「其實開始並沒要飆分或破紀錄，是因三節打完已拿38分，又想到上季吳瑋茹拿48分，覺得有機會超越，隊友也很配合及給力，尤其劉倩伶，每人都一直傳給我投，得以達標，特別是最後2罰都中，才拿50分，得要謝謝大家。」
郭虹廷明年將升上大四，她應會打完4年UBA，但如教練安排她下季提前打WSBL，她可以接受挑戰。今年參加杭州亞運3x3晉四強，最終卻在功虧一簣，郭虹廷也很嘔，她說：「肯定遺憾，但多少也刺激我再努力，因學姊徐詩涵等人一直鼓勵我。」
文化106學年最後封后後，已連5季不知冠軍滋味，隊史19冠仍續「停格」，第20冠遲未入袋，郭虹廷希望能在自己UBA生涯結束前湊足20冠。109學年度她曾獲高中聯冠軍賽MVP，未來如再添一座UBA冠軍賽MVP，學生籃球生涯可畫下一完美句點。