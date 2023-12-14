▲Maserati MC20 Cielo 全臺首秀，建議售價 1,580 萬起！

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為呈現頂尖性能，Maserati 以創新為本能，車身結構採用義大利知名賽車工作室Dallara 所打造的單體式碳纖維車艙架構，不僅搭載於 MC20 運動跑車中，也被運用在敞篷車型和未來的電動車型上；全新 MC20 Cielo 以單體式碳纖維車艙架構為基礎進行強化，達成極輕量化和高剛性表現，在增加敞篷構造的同時整體車身重量較 MC20 僅提升 65 kg，達到總重 1,540kg ，極佳的馬力重量比，與風競速同時也能無畏前行。MC20 Cielo運動敞篷跑車也經由1:1 風洞測試與流體動態模擬，使其無論在頂篷開啟或閉合狀態下，都能達到空氣力學的最佳作動效果，帶來宛如馭風前行的駕馭體驗。
MC20 Cielo 在外觀設計延續新世代家族語彙，除了擁有 MC20 超跑相同概念的簡潔流暢外觀，駝峰造型的車頂上蓋設計突顯了與 MC20 的區別，而在訴求性能的流線外觀之下，對美學設計仍毫不妥協， MC20 Cielo 保留令人驚艷的蝶翼式側掀車門，在車門開展時猶如翱翔天際的翅膀，充滿張力卻不失優雅的樣貌呈現於世，亦讓座艙內的碳纖維結構及前輪機構一覽無遺。
全新 MC20 Cielo 搭載由 Maserati 創新實驗室自主設計研發的「Nettuno 海王星」3.0L V6雙渦輪增壓引擎，採用 90度夾角設計與乾式油底殼，確保低重心配置以滿足激烈操駕需求，更導入F1專利科技的 Maserati Twin Combustion（MTC）雙燃燒系統，結合雙火星塞系統、預燃燒室（Pre-Chamber）與供油壓力高達 350bar 的雙點火系統 （Twin Injection System），創造出 630CV 最大馬力與 730Nm 扭力峰值，同時達到0-100km/h 加速3秒內、極速超越 320km/h 的剽悍性能，將 Maserati 百年以來深植品牌的賽道靈魂展露無遺。
精準而敏銳的操控讓熱血得以盡情釋放，MC20 Cielo 配置前後 20 吋的 Birdcage 輪圈，動感外觀之下更提供良好的抓地表現，並以前後雙 A 臂懸吊系統和虛擬轉向軸營造出純然敏捷的操控回饋，而前 6 後 4 活塞 Brembo 高性能剎車卡鉗亦能在激烈操駕中提供強大制動作用，讓駕駛充分享受極速之中的駕馭樂趣。面對不同駕駛環境中的操控需求， MC20 Cielo 配備 GT 巡航、Sport 運動、Wet 濕滑路面、Corsa 賽道和 ESC Off 共5種駕駛模式隨心切換，完美駕馭所有路況，盡情享受馳騁飆速的駕馭樂趣。
為展現 MC20 Cielo 以天空為名的絕美氛圍， Maserati Fuoriserie 客製化部門運用長久以來對於層峰買家獨特品味的深究，結合品牌美學造詣和當代新穎觀點，特別打造 MC20 Cielo 專屬車身色漆 「天空藍（Aquamarina）」，三層色漆在與光線的交織下猶如湛藍天際之中的斑斕雲彩光澤，在陽光與空氣流轉之間呈現熠熠閃爍的視覺享受，更特別在 PrimaSerie 版本上運用冰色內裝營造與天空藍交互輝映的和諧感。除此之外，MC20 Cielo 更提供多種車色外觀選配，以及精心設計全新 MMXX 輪圈樣式選擇，讓層峰買家隨心打造專屬個人的敞篷藝術傑作。
MC20 Cielo 外觀擁有與 MC20 如出一轍的俐落線條，從車頭延續至車尾都能感受到一致的家族風格。車室氛圍營造上，MC20 Cielo 運用Alcantara® 和 Full Premium 頂級皮革拼接打造整體內裝和包覆性絕佳的桶型座椅；採用 Alcantara® 碳纖維多功能方向盤搭配新世代藍色引擎啟動按鈕設計，為整體競速格調增添更多運動感。中央鞍座以簡潔而直覺的鋪陳將車輛控制功能整合於2組 10.25 吋液晶螢幕，中央僅保留俐落的功能化按鈕，為駕駛提供心無旁鶩的行車氛圍。
全新 MC20 Cielo 運動敞篷跑車充分展現 Maserati 革新科技的極致運用，以品牌前所未有的運動敞篷跑車車型豐富了三叉戟品牌的高性能車款陣容，強悍的「Nettuno 海王星」動力來源同樣呈現於新世代 GranTurismo 和 Grecale Trofeo 車款中，彰顯深植於 Maserati 的賽道基因。不僅止於滿足車迷對於極致性能的追求，Maserati 對於義式美學的獨特考究更使 MC20 Cielo 蛻變為極度耀眼的藝術之作，為 Maserati 在敞篷跑車領域樹立嶄新里程碑。
全新 MC20 Cielo 運動敞篷跑車正式在臺亮相， Maserati 總代理臺灣蒙地拿公佈即日起開放接單，建議售價 $1,580 萬起。12月15日起於 Maserati 臺北旗艦展示中心舉辦為期三天的私密鑑賞會，敬邀鍾情性能跑車的海神車迷與層峰買家們親臨感受 MC20 Cielo 運動敞篷跑車的絕美姿態！