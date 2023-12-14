Lamborghini 品牌 60 周年盛典臺灣壓軸登場
未來，始於1963，在品牌邁入60周年之際，全球各地展開系列周年慶典活動；2023年末，臺灣總代理Lamborghini Taipei嘉鎷興業與原廠攜手邀請來自全臺各地近400位品牌貴賓及近150輛Lamborghini共度別具一格的紀念慶典之夜，並在此圍繞著Lamborghini品牌精神以及核心元素之盛典，展出兩部披載青天白日滿地紅之配色塗裝，首次在臺亮相的Lamborghini Essenza SCV12，象徵臺灣與義式超跑品牌的完美結合，更以此最強勁的終極演繹向品牌V12自然進氣引擎傳奇致敬。
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為此紀念慶典Lamborghini Taipei邀請臺灣藝術團隊豪華朗機工以Lamborghini超跑設計語彙所創作《LL60》。此藝術品的幾何線條和羽翼的設計靈感源起超跑之空力元件，羽翼漆色選自Lamborghini車色Bianco Malide，以帶有曖曖珠光的消光白展現純正義式美學。12對機械羽翼對應品牌指標性的V12引擎，當羽翼節奏性的舞動時即象徵著Lamborghini超跑加速以及動態性能，同時代表自1963年起，品牌不斷演進，創造出技術與性能的獨特指標，以其純粹超凡的品牌DNA啟發激勵一代又一代的愛好者。
品牌周年喜慶氛圍延續至隔日，由近70輛Lamborghini超跑及Super SUV組成的壯觀車隊集結在Lamborghini Taipei展示中心，為備受期待的Esperienza Giro Taiwan拉開序幕，啟程東海岸，在群山盡海間吟唱蠻牛的曲調，穿梭島嶼中成為移動的風景。敞遊寶島山水間體驗掌間駕馭樂趣，以福爾摩沙深蘊的文化美景，為品牌60周年紀念刻劃最動人的軌跡。