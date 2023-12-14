▲ 台灣僅一輛，勞斯萊斯Black Badge Cullinan Blue Shadow Private Collection限量典藏版在台亮相

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勞斯萊斯推出熠熠生輝的Black Badge Cullinan Blue Shadow 限量典藏版車型，旨在探索太空的綺麗與神秘。為了呈現這件獨特的作品，勞斯萊斯設計師們從卡門線中汲取靈感，這條無形的邊界距離地表62英里，被視為地球大氣層的終點和外太空的起點。在這片神秘縹緲的地帶，地球上所見天空的蔚藍逐漸融入太空的墨色之中，形成廣袤深邃的深藍色區域，無盡的黑暗在這裡也變得依稀可辨。壯美、寂靜而奇幻的秘境只屬於敢於冒險的少數勇士，完美演繹 “Blue Shadow” 專屬客製化的精髓。
這款基於Black Badge Cullinan的專屬客製化限量典藏版車型僅通過勞斯萊斯專屬客製化中心提供，全球僅限量62輛，台灣僅此一台並已售出。這一數量也致敬著從地球到卡門線之間的每一英里距離。
專屬外觀：幻藍層次之美
卓越非凡、熠熠生輝的全新專屬客製化 “星塵藍” 車輛外觀顏色，取色來自於地球大氣最高層的深藍色調。而進氣格柵外框和前保險桿空氣動力學鑲嵌套件上採用的緞面暗色處理工藝，其靈感則來自於太空梭在重返大氣層遭遇極熱時提供保護的隔熱瓦的表面色彩。
歡慶女神的材質靈感同樣源自航天器，使用鈦金屬通過3D列印技術創作完成，並在表面薄塗一層藍色清漆，彰顯鈦金屬光澤的同時增加珠光質感。Black Badge 專屬的無限符號和 Blue Shadow專屬典藏版字樣鐫刻于歡慶女神底座之上。
內裝套件：視角卓然躍升
當視覺移進車內，在卡門線區域，地球大氣層的可見邊緣呈現為無限延展的藍色光暈。這種從蔚藍到墨黑的色彩過渡效果，在 Blue Shadow典藏版車型的儀錶檯面板和車門飾板上通過獨特的噴塗技藝得以展現。這些部件使用了六層噴漆的工藝，將五種不同深度的藍色和一種深黑色調彼此交融，創造出奪目的立體效果。為了進一步增加色彩深度和光澤，表面的透明塗層中含有藍色和透明玻璃顆粒，玻璃顆粒的含量占比經過精心考量，為精確的0.05%。儀錶檯面板上鑲嵌有專屬典藏版車型獨享的Bespoke高級客製化時鐘，帶有經淺藍色陽極氧化處理的細節以及Blue Shadow 鐫刻標識。
致敬太空邊界的星光頂篷
通過 Blue Shadow 車型，勞斯萊斯將品牌傳奇的星光頂篷提升至更耀眼的水準：璀璨星光環繞中邃密繁複刺繡而成的月球圖案仿若眾星捧月，為乘客帶來親臨太空邊界的觀感。月球圖案刺繡使用了五種顏色的繡線，每種線均採用不同的繡法，創造出彼此各異的紋理，以三維的形式完美複現遍佈隕石坑的月球表面。整幅刺繡作品經25萬針最終繡成，這個過程需要耗時兩天。
星光頂篷為車內營造出柔和的光芒和奇妙的氛圍。共有 1,183顆星星分佈其上。其中799顆為白色，384顆為藍色，真皮頂篷宛如畫布，其上每顆星星的定位、打孔、佈置安裝的過程均由手工完成。光導纖維星星的閃爍效果可謂流光溢彩，營造出星光頂篷的神秘且富於變幻的氛圍感。
新的藝術畫布：真皮打孔工藝
勞斯萊斯首次在前排和後排座椅上使用真皮打孔工藝創造出獨特形式的藝術臻品，其設計靈感源自從太空視角俯瞰地球時的景象。真皮飾面上數量眾多的微小打孔所構成的圖案，完美自然地再現出了雲彩在陸地與海洋上空不斷流轉變化的畫面。座椅上的打孔工藝擁有兩種不同尺寸，直徑僅為0.8毫米的小尺寸孔眼構成陸地的造型，而直徑為1.2毫米的稍大尺寸孔眼勾勒出海洋，打孔區域之間的真皮飾面留白部分則代表雲彩。每張座椅都經過超過75,000個打孔，每一個孔眼均彼此獨立。該圖案的設計工作耗時兩周，歷經五輪試樣才最終達到勞斯萊斯Bespoke部門所追求的卓越品質。最終作品完美呈現了設計意圖，確保四張座椅擁有和諧統一的外觀效果。
座椅的打孔圖案延伸至椅背上的桌板。桌板採用鋼琴黑飾面並拋光至玻璃般的表面光澤，每張桌板均帶有專屬定制主題文字：“The Blue Shadow occurs at the outer extremes of our world, affording an extraordinary perspective, and the ability to touch the stars” ( Blue Shadow 存在於世界的邊緣，賦予我們不凡的視角與觸及星空的能力)，字體鑲嵌於表層清漆之下，採用拋光鋁金屬材質打造。
Black Badge Cullinan Blue Shadow 專屬典藏版車型僅通過勞斯萊斯專屬客製化中心提供。全球限量62輛，現已全部售罄。