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星展併花旗後首發！頂級飛行卡可換4航空哩程　新戶刷5萬能換機票

▲星展銀行（台灣）整併花旗完成後，瞄準高端商務客與旅遊族群，首發全新頂級飛行卡，首波換卡作業也將於12月底啟動。（圖／星展銀行提供）
▲星展銀行（台灣）整併花旗完成後，瞄準高端商務客與旅遊族群，首發全新頂級飛行卡，首波換卡作業也將於12月底啟動。（圖／星展銀行提供）

記者顏真真／台北報導

星展銀行（台灣）整併完成花旗在台消金業務後，率先針對飛行卡展開換發作業，並瞄準高端商務客與旅遊族群，在今（14）日推出全新頂級金屬飛行卡，強調累積哩程最優享1比1自由兌換4大航空的哩程獎勵計畫，新戶申辦核卡60天內刷滿新台幣5萬元，再享首刷禮3.5萬點飛行積金，相當於可兌換日本或韓國經濟艙單人來回機票1張 ，而首波換卡作業也將在12月底啟動。

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星展銀行台灣總經理黃思翰表示，自完成受讓花旗在台消金業務以來，星展銀行信用卡流通卡數已突破330萬張，許多卡友都十分關注後續的換卡計畫和權益內容，星展信用卡產品中，飛行卡一直以來廣獲卡友好評，加上適逢歲末旅遊旺季，因此，星展率先發行「星展飛行世界之極卡」，祭出頂級禮遇迎戰市場，首波換卡作業將自12月底啟動。

星展銀行台灣消費金融處處長孫可基指出，全新推出的頂級飛行卡採用高質感金屬材質打造，提供海外消費每15元、國內消費每18元累積1點飛行積金，並突破聯名飛行卡單一航空的哩程兌換限制，最優可享1比1自由兌換「長榮無限萬哩遊」、「亞洲萬里通」、「新航獎勵計劃KrisFlyer」，或享2比1兌換「華夏哩程酬賓計劃」。

不僅如此，至明年12月31日，頂級飛行卡享1年4次機場接送服務、無限次機場貴賓室禮遇、1年最高30天免費機場停車、每月1件海外行李托運和1年最高2次環宇通關等權益優惠，以及每年最高新台幣5000萬旅遊保險保障 。原花旗寰旅世界卡將同步升級。

隨著頂級飛行卡的上市，飛行世界商務卡也升級，維持海外消費每15元、國內消費每18元累積1點飛行積金的累哩回饋，同時新增國內用餐75折起刷卡禮遇，原「花旗寰旅世界、御璽卡也將於12月月底陸續換發升級，享有同等權益優惠。

同時，至明年3月31日止，持頂級飛行卡於日本、韓國實體店家刷卡一般消費享每10元累積1點飛行積金，每月上限888點。新戶申辦核卡60天內刷滿新台幣5萬元，還有首刷禮3.5萬點飛行積金，相當於可兌換日本或韓國經濟艙單人來回機票1張 。 

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