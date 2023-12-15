星展併花旗後首發！頂級飛行卡可換4航空哩程　新戶刷5萬能換機票

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星展銀行台灣消費金融處處長孫可基指出，全新推出的頂級飛行卡採用高質感金屬材質打造，提供海外消費每15元、國內消費每18元累積1點飛行積金，並突破聯名飛行卡單一航空的哩程兌換限制，最優可享1比1自由兌換「長榮無限萬哩遊」、「亞洲萬里通」、「新航獎勵計劃KrisFlyer」，或享2比1兌換「華夏哩程酬賓計劃」。
不僅如此，至明年12月31日，頂級飛行卡享1年4次機場接送服務、無限次機場貴賓室禮遇、1年最高30天免費機場停車、每月1件海外行李托運和1年最高2次環宇通關等權益優惠，以及每年最高新台幣5000萬旅遊保險保障 。原花旗寰旅世界卡將同步升級。
隨著頂級飛行卡的上市，飛行世界商務卡也升級，維持海外消費每15元、國內消費每18元累積1點飛行積金的累哩回饋，同時新增國內用餐75折起刷卡禮遇，原「花旗寰旅世界、御璽卡也將於12月月底陸續換發升級，享有同等權益優惠。
同時，至明年3月31日止，持頂級飛行卡於日本、韓國實體店家刷卡一般消費享每10元累積1點飛行積金，每月上限888點。新戶申辦核卡60天內刷滿新台幣5萬元，還有首刷禮3.5萬點飛行積金，相當於可兌換日本或韓國經濟艙單人來回機票1張 。