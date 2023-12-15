▲台泥攜手台糖 花蓮糖廠台東糖廠充電站啟用

台泥企業團所屬台泥儲能攜手台糖，打造東部首座結合儲能能夠穩定電網的DC-DC充儲一體充電站，今(14)日雙方一同啟動NHOA.TCC「花蓮糖廠站」與「台東糖廠站」。為了慶祝NHOA.TCC打造宜花東最完整充電網絡，台泥也推出「599元EVPASS」，72小時內在東部站點即享不限度數、不限快慢充，享充即充優惠，適用於宜蘭蘇澳蠟筆工廠站、台泥DAKA站、花蓮糖廠站、台東糖廠站共四個站點。台糖也為電動車主提供「永續低碳旅遊」專屬優惠，即日起至2024年6月底，電動車主只要出示NHOA.TCC充電會員頁面、關注花蓮觀光糖廠FB粉絲專頁，入住光復糖廠木造日式木屋、享用檜木桶泡湯浴，即享有「當日房價再9折優惠」與「NHOA.TCC限量加碼充電金200元」，每房限領取一份；另外也加贈低碳單車體驗券，電動車主可透過單車遊覽百年歷史的花蓮糖廠，造訪周邊臺灣首座平地森林園區且擁豐富自然生態的大農大富平地森林園區。
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台泥儲能與台糖這次共同啟用的最新站點之一「花蓮糖廠站」，將徹底解決目前電動車主旅遊花東縱谷到台東市這段近250公里的充電焦慮。過往北部及西部電動車主行駛過了花蓮市區後，就進入充電沙漠地區；如果是從台東要往花蓮台9線山線旅遊的電動車主，假設沒有在台東市區充電，還要繞道到海線充電，非常不方便。新啟用的NHOA.TCC花蓮糖廠站設有1座兩槍180kW DC-DC快充樁，並提供Tesla CCS1轉TPC轉接頭，可服務CCS1、CCS2、TPC車主；位於台東市區的台東糖廠站則設有2座180kW DC-DC快充樁，現場也提供Tesla原廠CCS1轉TPC轉接頭。這兩站啟用後只要是NHOA.TCC充電會員都可享每度9元優惠。
台泥儲能也將完成東部最完整充電網絡的喜悅與西部車主分享！並且推出另兩項EVPASS優惠方案：一是台南悠遊充電75折方案，電動車主花75元即可在一個月內於NHOA.TCC台南亞萬站享有充電75折優惠，無次數限制。二是台北至善站499充電月租方案，電動車主於每日離峰期間（21:00~隔日15:00）到至善站充電，充100度僅需499元，101度起每度享有75折方案。台泥儲能希望以此鼓勵車主也可以一同離峰充電，減緩電網負擔。本次EVPASS三大充電方案上架時間為12/14~1/6，電動車主可透過NHOA.TCC LINE平台購買，購買方案後可自由選擇15天內啟用方案，提前規劃旅程與充電點，輕鬆自在充電、體驗永續旅遊。