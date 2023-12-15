泰國正妹議員被判「蹲苦牢6年」！社群發文惹禍　觸犯冒犯君主罪

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根據《曼谷郵報》，13日早上她在前進黨諮詢主席皮塔（Pita Limjaroenrat）及黨魁柴薩瓦（Chaithawat Tulathon）的陪同下前往法院等待判決結果，她在2021年7月18日至8月9日於個人X（原稱推特）@nanaicez上發表兩篇觸法的文章而遭法院起訴，文章內容關於批評新冠疫苗的分配及諷刺君主制，曼谷法院最終判定她觸犯「冒犯君主罪」，並判處6年徒刑。
拉恰諾皮膚白皙且面容姣好，畢業於泰國名校法政大學統計系，她在Instagram上擁有近50萬名粉絲，同時相當受到年輕選民的愛戴，她最知名的行為是天天騎自行車在大熱天下拜票，因為她認為近距離接觸選民，才能傾聽選民的心聲。最終她在今年5月14日成功以2萬1000票的高票數打敗為泰黨（Phuea Thai）資深黨員之子萬烏布隆（Wan Ubumrun），被媒體稱為「騎自行車打敗大象」的勇者及「巨人殺手」。
拉恰諾過去曾是保守派支持者，她曾支持2014年發動軍隊政變的帕拉育政府，但後來轉變立場，並參與2020年反政府民主學生運動，該社會運動呼籲對皇室及《冒犯君主罪》進行改革，一度吸引超過10萬人參與。疫情期間，拉恰諾透過新興社群平台clubhouse評論時事而受到廣大年輕人支持，受到前進黨徵召後，拉恰諾便積極投入2023年的議會選舉，並致力於修改《冒犯君主罪》，如今傳出拉恰諾因過往推文而被判刑六年，讓泰國民眾感到相當錯愕。