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因為不安全，GM未來電動車將不提供Apple CarPlay/Android Auto

▲ 因為不安全，GM未來電動車將不提供Apple CarPlay/Android Auto
▲ 因為不安全，GM未來電動車將不提供Apple CarPlay/Android Auto

Carture 車勢文化

由於現代人非常依賴智慧手機，因此現今車款大多有支援Apple CarPlay/Android Auto功能，甚至已有品牌將中控系統交由Apple與Google開發，由此可見這儼然已成趨勢，但GM卻表示物來電動車將不提供Apple CarPlay/Android Auto功能。

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現今智慧手機以扮演著不可或缺的重要物品，無論上網、工作、遊戲、音樂、追劇等全都可一機搞定，當來到車上多數車主就會將手機連接至中控來使用導航或音樂等功能，因此現今多數車款都已具備Apple CarPlay/Android Auto連接功能，甚至有品牌還將中控系統交由Apple或Google開發，藉以讓介面和邏輯更貼近手機，而這也成為一股趨勢，但GM卻表示未來電動車將不提供Apple CarPlay/Android Auto。

想當然此決議也引來不少消費者反彈，但之所以如此決定是因當連接Apple CarPlay/Android Auto有時會發生斷線情況，此時駕駛就必須轉移視線伸手拿取手機操作再次連接，如此一來就會對行車造成危險，另外 J.D. Power的調查報告中出現不少消費者對於Apple CarPlay/Android Auto連接品質感到不滿，但這情況應該歸究於系統商而非汽車品牌，再來透過手機連接系統商也能取得汽車相關數據，這對於車廠來說不是件好事。

既然目前手機系統以iOS和Android 為主流，因此GM也不可能完全抵制，而是將系統採基於Google娛樂進行開發Ultifi，該系統當然也具備大量Google應用程式，同時也提供 Spotify等音樂程式，然而透過中控系統原生就已具備Google等相關應用程式，車主就無需拿取手機進行連接操作。

GM認為因Apple CarPlay/Android Auto會有斷線問題，這樣反而會讓駕駛拿手機重新操作，如此對於行車是不安全。
GM認為因Apple CarPlay/Android Auto會有斷線問題，這樣反而會讓駕駛拿手機重新操作，如此對於行車是不安全。

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