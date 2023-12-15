《倚天》馬景濤哀悼周海媚 曬手寫信痛喊「妳的無忌哥哥」惹淚
有「最美周芷若」之稱的港星周海媚11日病逝，享年57歲。曾經和周海媚合作過《倚天屠龍記》以及《今生今世》的男星馬景濤，也在微博上曬出手寫信及劇照，哀悼周海媚「海媚我們永遠愛你，妳的無忌哥哥和寒星敬悼。」
記者薛羽彤／綜合報導
馬景濤在《倚天屠龍記》飾演張無忌，和周海媚飾演的周芷若有有著愛恨情仇的故事，兩人創下了經典的角色，之後又一起演出《今生今世》。13日馬景濤在微博曬出手寫信和劇照悼念周海媚，「沒想到是這樣的情境再相會，生生世世仿佛是昨天，追憶《倚天屠龍記》三十周年的今夜，北京初雪，前塵往事時移事往，伊人玉隕，永遠的芷若，永遠永遠都忘不了」。
最後，馬景濤向周海媚喊話「海媚我們永遠愛妳，永遠聽起來感覺特別的遙遠……生生世世仿佛是昨天……妳的無忌哥哥和寒星敬悼」。言詞中表達對周海媚滿滿的思念之情，劇照也讓許多影迷勾起無限回憶，網友看完後也悲傷的表示，「願媚姐一路走好」、「無忌哥哥，芷若真的去雲遊四海了吧」、「節哀，別太難過，小馬哥也要好好保重身體」、「海味是現代獨立女性的代表，祝她在天堂幸福 PS：無忌哥哥果然是個有情有義的。」
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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